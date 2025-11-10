Paula Echevarría vuelve a la ficción junto a William Levy: "Este papel llegó en el momento perfecto"

La actriz Paula Echevarría regresa a la ficción después de cuatro años alejada de las cámaras al lado del cubanoestadounidense William Levy en el drama romántico 'Camino a Arcadia', rodada durante cuatro meses en Tenerife, una serie dirigida por Jorge Saavedra que llega a SkyShowtime el próximo lunes 10 de noviembre.

Este es el primer trabajo interpretativo de la actriz desde hace cuatro años. Entre sus últimos proyectos interpretativos, Echevarría rodó el capítulo final de la secuela 'Velvet Colección', junto a Miguel Ángel Silvestre, y estrenó en un papel secundario el la película 'Si yo fuera rico' y otro en la serie 'Los Nuestros 2'.

"Este papel llegó en el momento perfecto. Un momento de mi vida que necesitaba algo así, muy apetecible, con un buen guion, un buen reparto, una buena productora y un buen personaje.Tenía todos los factores que tendría que tener un proyecto y lo encontré aquí", explica Echevarría. Próximamente, la actriz también protagonizará 'A la deriva', el drama situado en los años 70 que prepara atresplayer.

Telenovelas de éxito

A su vez, este papel supone el regreso de Levy a las pantallas españolas, tras el éxito de 'Café con aroma de mujer', una telenovela colombiana que se emitió en España a través de Telecinco en 2022 con gran éxito de audiencia.

'Camino a Arcadia' está producida por Secuoya Studios y la productora de William Levy, William Levy Entertainment, para SkyShowtime y Vix, plataforma de 'streaming' propiedad de TelevisaUnivision donde la serie ya se estrenó el pasado 8 de agosto. "Tenía muchas ganas de que por fin llegara a España", celebra la intérprete, que está deseando que su familia pueda verla.

Una nueva vida

En la ficción, Mateo, el personaje de Levy, empieza un nueva vida asumiendo una identidad falsa y tratando de dejar atrás los errores de su pasado. "Empiezo siendo Mateo, que tiene una vida complicada, llena de violencia, hasta el punto que quiere salir de todo esto y llevarse a su mujer y su hijo a un lugar con paz y tranquilidad. Pero todo se le complica y le toca irse solo con su hijo", explica Levy.

Quince años más tarde, el personaje cambia de identidad, pasa a ser Pablo, y se muda a Arcadia. Allí empieza un trabajo como entrenador de un equipo juvenil de lucha canaria y conoce a Irene, el personaje que interpreta Echevarría. Su mujer, a la que dejó atrás cuando tuvo que huir, nunca le ha perdonado y vuelve dispuesta a destrozar el mundo que él ha construido.

Una mujer luchadora

"Mi personaje es como un rayito de luz entre toda la vida turbia y oscura que viene a buscarlo a él", explica Echevarría. Aunque la serie retrata un mundo de mafiosos y bandas, muy masculinizado, la protagonista es una mujer con fuerza: "Es una persona normal dentro de ese mundo tan anormal que en ese momento la está rodeando, una luchadora por su pareja, por el hijo de su pareja, por sus amigos, por su negocio... Es una mujer que siempre está luchando y protegiendo lo suyo", describe al actriz.

La ficción, compuesta de seis episodios, estrenará sus tres primeros capítulos el 10 de noviembre en SkyShowtime, mientras que los tres restantes verán la luz semanalmente en la plataforma. Completan el reparto de 'Camino a Arcadia' junto a Levy y Echevarría los intérpretes Michelle Renaud, Andrea Duro, Raúl Peña, Alejandro Nones, Sergio San, Pino Montesdeoca y Nacho Guerreros, entre otros.