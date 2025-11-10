Los mejores momentos de Rosalía en 'La Revuelta'

El nombre de Rosalía ha estado en boca de todos esta semana. El 7 de noviembre salió a la luz su cuarto disco, una de sus mayores obras musicales hasta la fecha, y tres días después ha acudido al programa de David Broncano, 'La revuelta', donde ha aprovechado para explicar el mensaje y el proceso de creación de 'Lux'. Entre risas, la artista catalana ha dejado alguno que otro momento qué rápidamente sus fans han destacado en las redes sociales.

Os dejamos una recopilación de los mejores momentos y memes publicados en la red de la visita de Rosalía en 'La revuelta'.

La espera

Reunión de grandes

El bizcocho

El pulso

La Rosalía, en 'La Revuelta' / La Revuelta

Las clases de canto

La Perla

¿Quién es la Perla?

Meme sobre la contraprogramación

El momento bisbe-obispo

Intermedio

¿Entrar en Berghain?

"Se libre"

El público tiene una opinión clara

"Complicado, pero gane o no #LaRevuelta con #Rosalia, el programa de hoy es historia total de la tv con una ESTRELLA de las de verdad", señala un usuario en X. Por otro lado, otros han optado por alabar el Baix Llobregat (comarca de la provincia de Barcelona). "Es una tía humilde muy cercana y cariñosa, se merece todo lo bueno que le pase... Se adapta al presentador y participa como pocos invitados", dice otra usuaria.