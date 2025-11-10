El Editorial de Cristina Villanueva: El sentido de la justicia

Oímos que un juez ha dado más peso a la declaración de una niña de 14 años que a otros indicios. Y pensamos: ya era hora de que escuchen a las jóvenes. Pero no. Esta historia nos estremece. Es una chica de 14 años, vendida por sus propios padres.

Cinco mil euros, cinco botellas de whisky y comida para casarla según el rito romaní. La encontraron pidiendo limosna en Les Borges Blanques. Los padres han admitido el intercambio, el negocio, la venta... pero la niña dice que a ella no la coaccionaron.

Los detenidos, en libertad. Y la causa… archivada. El juez siguió el procedimiento. Todo correcto. Todo legal. Pero el corazón no lo entiende. La justicia puede ser imparcial, pero no puede ser inhumana. Porque una justicia que no se explica acaba pareciendo injusta… y nos separa, como sociedad, del sentido mismo de la justicia.

