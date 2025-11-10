'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: El sentido de la justicia
Oímos que un juez ha dado más peso a la declaración de una niña de 14 años que a otros indicios. Y pensamos: ya era hora de que escuchen a las jóvenes. Pero no. Esta historia nos estremece. Es una chica de 14 años, vendida por sus propios padres.
Cinco mil euros, cinco botellas de whisky y comida para casarla según el rito romaní. La encontraron pidiendo limosna en Les Borges Blanques. Los padres han admitido el intercambio, el negocio, la venta... pero la niña dice que a ella no la coaccionaron.
Los detenidos, en libertad. Y la causa… archivada. El juez siguió el procedimiento. Todo correcto. Todo legal. Pero el corazón no lo entiende. La justicia puede ser imparcial, pero no puede ser inhumana. Porque una justicia que no se explica acaba pareciendo injusta… y nos separa, como sociedad, del sentido mismo de la justicia.
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
- Lux', el nuevo disco de Rosalía, canción a canción: de la aparición de Daft Punk a los coros de su hermana Pili
- La alfombra roja de Los40 Music Awards Santander 2025 en Valencia | Los mejores 'looks, de Rosalía a Aitana, Emilia y Chiara Ferragni
- El nuevo disco de Rosalía causa sensación en el mundo de la clásica y el Liceu le ofrece 'carta blanca
- Rosalía luce su formación clásica en 'Lux': ''En su manera de cantar se notan unos conocimientos musicales profundos, como en los Beatles
- Death Valley', el nuevo fenómeno del 'cozy crime' de la BBC británica
- Jamiroquai pone al Palau Sant Jordi en trance con un empacho de ‘groove’
- Las ediciones físicas de 'Lux', de Rosalía, vuelan: 'Hace dos años volví a Dios y no veo el momento de poner el disco en mi Technics