'Crims' regresa a TV3 con un episodio triple sobre el doble crimen de Bellvitge: "La realidad bien hecha es imbatible"

El 5 de octubre de 2004, los bomberos recibieron la alerta de un incendio en un piso del barrio de Bellvitge, en l’Hospitalet de Llobregat. En la vivienda encontraron los cuerpos sin vida de dos mujeres. Los Mossos d’Esquadra descubrieron que las víctimas eran dos agentes en prácticas del Cuerpo Nacional de Policía, que habían sido asesinadas. Este es el caso que aborda este lunes 10 de noviembre (22.05 horas) en su regreso a TV3 'Crims', el exitoso programa de Carles Porta (artífice también de títulos como 'Tor' y 'Luz en la oscuridad'), en 'El doble crim de Bellvitge'.

El espacio basado en la crónica negra, generalmente catalana aunque también han cubierto historias acaecidas en España, analiza este doble asesinato a lo largo de tres episodios, que se podrán ver semanalmente tanto en TV3 como en la plataforma de la cadena, 3Cat.

Hablan las familias

En esta nueva entrega, el programa da voz por primera vez a las familias de las víctimas, que han decidido explicar su historia después de dos décadas de silencio.

"Hemos esperado muchos años para poder tener a las familias delante de la cámara. Queríamos que explicasen quiénes eran las dos víctimas de aquel violador y asesino que mataba a mujeres cuando salía de permiso", explicaba Porta a 3Cat durante la presentación de estos episodios de 'Crims' en el festival de Sitges.

'True crime' en Movistar Plus+

Precisamente, este jueves 13 de noviembre, Movistar Plus+ también estrena un nuevo 'true crime' de Carles Porta, 'Missing in Murcia'. El documental se centra en el crimen de Ingrid Visser, una de las mejores jugadoras de voleibol de la selección holandesa, y de su pareja, Lodewijk Severein.

En próximas semanas se emitirán también en Movistar Plus+ otros 'true crime' de Carles Porta: 'Muerte en el hotel', sobre el asesinato de un estadounidense en Chueca (Madrid), y 'Crimen por encargo', acerca de la trágica historia de Yalenis, una joven cubana atrapada en una relación tóxica con un empresario gallego.

Un género en auge

Porta tiene claro el motivo del éxito del 'true crime': "La realidad engancha, atrapa, y si está bien hecha, es imbatible y creo que ese es el gran elemento que atrae a la gente a ver estas historias", comentaba a EL PERIÓDICO en el festival de San Sebastián, donde presentó su primera serie de ficción, '33 días', inspirada en la fuga de la cárcel de Brito y Picatoste.

Sin embargo, el periodista cree que no todo lo que actualmente se vende como 'true crime' se ajusta a este concepto. "Es un género que implica una vocación narrativa muy clara, con una historia con lo básico, introducción, nudo y desenlace. Y hay muchas producciones que no son eso, aunque haya un muerto o un asesinato", argumenta Porta, que recuerda que "toda la vida se han consumido la crónica negra y los sucesos".

"'El caso' era un diario que tiraba una barbaridad", pone como ejemplo. "Lo que pasa es que de los últimos años hacia aquí, con las plataformas, sí que ha habido una tendencia a hacer más producciones vinculadas a crímenes reales", concluye.