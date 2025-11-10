Adopta perros, pero enséñamelos.

Este pasado sábado un servidor tenía mucho interés en ver la retransmisión televisiva del partido Espanyol-Villarreal. Primero, porque quería ver a mi equipo. Algunos de ustedes me conocen y saben que no es el Villarreal, del que quiero apuntar que lleva cerca de tres décadas acercándose a la más alta excelencia en Primera División, cosa que dice mucho de su proyecto.

Independientemente de ver el partido, me apetecía mucho disfrutar de esta pionera iniciativa del RCD Espanyol, única en la Liga desde hace ya tres temporadas, que es promover la adopción de perros, con la mejor publicidad que resulta ver cómo los jugadores pericos entraban en el campo llevando un animal en brazos o con una correa. Es una imagen insólita en La Liga, que se mezcla entre lo inusual, lo emotivo y lo necesario.

Ya con los 22 jugadores en el césped, a través de la megafonía del estadio el locutor pronunciaba, uno por uno, los nombres de los peludos que estaban a punto para adoptarse, mientras que en las pantallas del estadio apareció la ‘alineación’ de los perros, con su dorsal y foto correspondiente.

Yo tan sólo, e imagino que como muchos otros aficionados, quería ver a los perros: especialmente de qué manera se comportaban mientras eran observados por 30.000 personas, cómo reaccionarían ante tanta algarabía en un hábitat tan desconocido para ellos…

Teníamos pues todos los ingredientes para el plato, así que saltaron los jugadores, sonó el himno mientras el público lo cantaba a capella… ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hizo el realizador? Pues decidió pinchar más tiempo a los seguidores pericos que a los perros. Cagada, pastoret. Y de las gordas.

Miren: si hay un día en el que no resultaba imprescindible “pinchar” continuamente a los seguidores fue el sábado: las caras de siempre en todos los estadios, emocionándose cantando el himno, o mostrando sorpresa mientras se ven en los video marcadores.

Yo me preguntaba: ¿Qué me importa a mi, justamente esa noche, la cara de un seguidor entonando el himno? ¿Dónde está la necesidad de verlo mientras las mal llamadas mascotas están en brazos de los jugadores? ¿Cuántas veces más tendremos ocasión de ver esta acción de seres que sin duda son mejores que los humanos? Pues hasta la temporada que viene. Gracias.