Carla Quílez, de ganar la Concha de Plata a 'Yakarta': "Pedir ayuda no te hace débil"

Con solo 17 años, Carla Quílez (Barcelona, 2008) atesora ya premios tan importantes como la Concha de Plata del festival de San Sebastián y el Gaudí por 'La maternal'. La película de Pilar Palomero le está abriendo muchas puertas en el competitivo mundo de la interpretación, donde últimamente la hemos visto en 'Pubertat' (HBO Max), 'Dime tu nombre' (Prime Video) y, ahora, en la serie de Movistar Plus+ 'Yakarta', donde comparte protagonismo con Javier Cámara.

--Interpreta a Mar, una jugadora de bádminton. ¿Sabía algo de ese deporte?

No, no tenía ningún conocimiento profesional ni técnico. En el colegio lo habíamos tocado alguna vez en educación física, pero nada más.

--¿Se inspiró en Carolina Marín, la campeona española, para preparar el papel?

No directamente. Pero cuando empecé a profundizar en el mundo del bádminton, mi entrenador sí que me recomendó ver vídeos de ella para observar técnicas, movimientos y combinaciones de ejercicios, para que fuese lo más realista posible.

--Para Mar, el deporte es una forma de escapar de casa.

Totalmente. Y yo me siento muy identificada en ese sentido. Todos necesitamos una válvula de escape. Para Mar es el bádminton y en mi caso es el baile.

--También tiene otro punto en común con Mar. En la serie su entrenador la ve como un diamante en bruto y en 'La maternal' usted lo fue también para Pilar Palomero, ya que la descubrió por unos vídeos de baile de Instagram.

Javi [Cámara] me lo dijo en el primer 'casting'. Yo no he estudiado interpretación, así que en ese sentido es igual.

--Mar sonríe poco en la serie. ¿Cómo la describiría?

Es una chica complicada. La vida le ha enseñado a no confiar en nadie, y eso la hace parecer distante. Pero cuando conoce a Joserra, tiene que romper esa barrera. Es un personaje que hace un gran recorrido emocional y no es la misma cuando empieza la serie que cuando termina.

--¿Qué fue lo más difícil de interpretar a Mar?

Mantener la seriedad con Javi [Cámara]. [Ríe] Es una persona muy viva y, aunque estemos trabajando, también estamos jugando. Nos entendíamos muy bien en el set y mantener el tono serio con él fue lo más complicado.

--Además de compañero, Javier Cámara también dirige uno de los capítulos. ¿Cómo fue trabajar con él en ese rol?

Ha sido un referente en este rodaje y he intentado exprimir todo lo que posible de él, porque tiene muchísima experiencia y es como sacarte un máster con él al lado. Desde el primer día me dio consejos sobre el personaje y ha sido una guía constante.

--¿Se ha hablado de una segunda temporada?

Ojalá. Dependerá de cómo responda el público, pero tanto Javi como yo estamos deseando seguir con la historia. Nos enamoramos de estos dos personajes desde el primer día.

--Usted venía del mundo del baile. ¿Antes de que la descubrieran para 'La maternal' nunca había pensado en ser actriz?

Nunca. Llevo bailando desde los cinco años. Para 'La maternal' me encontraron gracias a un vídeo mío bailando durante la pandemia. Vieron que era muy expresiva y les gustó. Hasta entonces, nunca había pensado dedicarme a esto.

--Con esa primera película ganó la Concha de Plata con solo 14 años. ¿Cómo se asimila algo así?

'La maternal' fue un 'boom'. El primer festival al que fui en mi vida fue San Sebastián, y salí de allí con la Concha de Plata. Obviamente, no me lo esperaba. De hecho, cuando fui al festival no sabía ni que me podían dar un premio. Lo disfruté mucho y nunca ha sido una preocupación de más. He seguido siendo la misma Carla de siempre.

—¿Ese reconocimiento le abrió muchas puertas?

Sí, claro, no deja de ser un reconocimiento que te da nombre. Pero para mí lo más importante no es eso, sino poder participar en los proyectos tan bonitos que me han dado.

--También la hemos visto recientemente en 'Pubertat', sobre el consentimiento en la adolescencia. Suele participar en proyectos con temas muy serios. ¿Es casualidad o le atraen ese tipo de historias?

Es un poco casualidad, pero también es verdad que me gusta el drama y tratar temas que rompen tabús. Me emociona cuando la gente me escribe para agradecerme que interprete papeles que les hacen sentirse comprendidos. Con 'La maternal' muchas chicas jóvenes me dijeron que les había ayudado a liberarse de prejuicios, y eso vale más que cualquier premio.

--¿Sus compañeros de instituto la tratan de forma distinta desde que ganó la Concha de Plata o el Gaudí?

No. Yo lo que veo es que están muy contentos por mí y que quieren ver mis proyectos, me preguntan si voy a sacar algo nuevo, pero no ha cambiado nada. Yo también me he ocupado un poco de eso y cuando venía alguien superemocionado a preguntarme y decirme cosas, trataba de calmarlo. Yo trato de ser muy cercana y creo que eso ayuda.

--¿Qué le gustaría estudiar en el futuro?

Es una pregunta que me hago yo también. [Ríe] Ahora me estoy sacando un ciclo de danzas urbanas, que es una formación profesional para poder ejercer de profesora, y cuando lo acabe me gustaría estudiar algo de interpretación o caracterización. Aún no lo tengo claro, pero irá por ahí.

--¿Qué le gustaría que el público sintiera al ver 'Yakarta'?

Que reflexione sobre la importancia de dejarse ayudar. A veces queremos hacerlo todo solos, pero también necesitamos apoyo. Mar y Joserra se completan el uno al otro. Y creo que eso también pasa en la vida real. Queremos ser muy valientes pero un apoyo, pedir ayuda, siempre viene bien, no te hace débil.

--¿Tiene algún proyecto nuevo a la vista?

De momento, nada que pueda contar. Después de tanto tiempo sin parar he preferido retomar los estudios y darle fuerte para poder terminar. Luego ya vendrán nuevos retos.