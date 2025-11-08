Dani Mateo abandona X (Twitter): "Ha sido precioso, pero intenso"

El humorista Dani Mateo ha informado este sábado por la tarde que abandona la red social X (antes Twitter). "Hola, Twitter, tenemos que hablar... No es por ti. Es por mí", ha comenzado el colaborador en 'El intermedio' y presentador de 'Zapeando' (La Sexta).

"Ha sido precioso e intenso, pero toca decirnos adiós", ha compartido el cómico catalán, sin explicar los motivos de su despedida. "Me quedo con lo bueno. Gracias a todos por las risas y al resto ya tal...", ha expresado el televisivo.

Finalmente, el presentador ha emplazado a sus seguidores a sus otras redes sociales, como Instagram. En esa aplicación había compartido unas horas antes una publicación donde se podía leer: "Hoy no seré parte del problema, voy a ser el problema completo".