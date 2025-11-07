Así es la nueva casa de 'GH 20': el ‘reality’ de los ‘realities’ cambia de escenario y se despide de Guadalix tras 25 años

Este jueves ha concluido con el inicio de la nueva temporada del 'reality' de los 'realities': las puertas de 'Gran hermano 20' ya se han abierto y Jorge Javier Vázquez vuelve a presentar el programa por cuarta vez, pero en esta ocasión junto a Nagore Robles.

Sin embargo, esta presentación compartida no es el cambio más relevante para el programa. Ya nada volverá a ser como antes, porque 'Gran hermano' se despide de Guadalix.

Comienza una nueva era

“Tras 25 años de emisión, 32 ediciones celebradas, más de 3.100 días de convivencia, récords de audiencia y frases icónicas que quedarán para el recuerdo, la casa de 'Gran hermano' se muda de Guadalix de la Sierra a Tres Cantos e inaugura una nueva era”, anuncia Mediaset Infinity en su web.

El estreno se desarrolló entre la nueva casa, el plató y una feria con una gran noria donde Nagore Robles era la protagonista. Mientras tanto, el otro presentador se encargó de dar el pistoletazo de salida de la nueva era con una visita al epicentro del programa: la casa.

Jorge Javier visita Tres Cantos

La emblemática puerta presidida por el clásico ojo de 'GH' se abrió y Jorge Javier fue el primero en entrar al nuevo lugar: “¡Qué nervios! ¡Queda inaugurada la casa de 'Gran hermano'! Ya estamos dentro y voy a ser el primero en entrar. ¡Impresionante, me siento un privilegiado!”.

Emocionado y sin detenerse, el presentador fue enseñando las distintas salas que conforman el nuevo hábitat de los concursantes de esta vigésima edición.

La vivienda de Tres Cantos ha sido reconstruida desde los cimientos y su principal ventaja es que facilitará los desplazamientos entre el plató y la casa del programa, porque están a 10 minutos en coche.

Puerta de acceso a la nueva casa de Gran Hermano de Tres Cantos. / Mediaset Infinity

14 espacios inéditos

En su interior, los 1.150 metros cuadrados testigos de la convivencia -de los 1.700 totales- han sido destinados para crear 14 espacios inéditos: gimnasio, habitación tropical, vestidor, baño, comedor, cocina y un jacuzzi que “se va a poner a funcionar dentro de poco”.

Vázquez también ha presentado la cámara que se desplaza, bautizada como Camarón. Del mismo modo, ha explicado que el confesionario dispone de un cristal inteligente, que se vuelve transparente u opaco según exija el momento o prefiera el concursante que se encuentre en el interior.

El más pájaro se salvará

Por otro lado, la casa dispone de un nuevo lugar que adoptará una notable importancia en el desarrollo del concurso: ‘La pajarera’. En este peculiar espacio, situado en el patio, los concursantes tendrán a su disposición dos camas y un baño.

La ventaja: quienes vivan allí estarán a salvo de ser expulsados.

La trampa: para poder vivir allí tendrán que ir vestidos de pájaro.

Para finalizar con la presentación del nuevo hogar, Jorge Javier quiso destacar que “la nueva casa tiene un montón de entradas y salidas secretas”, explicación que acompañó con el ejemplo de una puerta oculta detrás de los albornoces, por la que abandonó la casa.

Reacción de los seguidores

En redes, los seguidores de 'GH' han mostrado asombro en los comentarios. “Jorge presenta la nueva casa. Me ha dejado sin palabras, por fin una casa en condiciones”, dice uno de los usuarios de X.

Jorge presenta la nueva casa. Me ha dejado sin palabras, por finnnnn una casa en condiciones. #GHEstreno pic.twitter.com/zjVIuX6iab — cнɛʀʀʏ🍒 (@cherryan__) November 6, 2025

“He quedado totalmente eclipsado con la nueva casa. Qué pasada y cuánto juego dan todas las estancias. Para mí, la más bonita de la historia de 'GH' en España”, admite otro usuario.

Ni tiempo a comentar me ha dado. He quedado totalmente eclipsado con la nueva casa. Qué pasada y cuánto juego dan todas las estancias. Para mí, la más bonita de la historia de #GHEstreno en España.



Mi enhorabuena al equipazo de #GH20 y esta apuesta rotunda por el formato. pic.twitter.com/hn5ZD4jgvL — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) November 7, 2025

Sin embargo, las redes también muestran descontento con el formato del programa, que para ellos se ha deteriorado con el tiempo.

Aun así, el 'show' ya ha comenzado y, con él, una nueva temporada de 'Gran hermano' con 20 concursantes, un hogar repleto de colores y un estreno que deja mucho que desear.

¡Bienvenidos a una de las casas más grandes del mundo dedicadas a un 'reality show'!