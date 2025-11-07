Emma Vilarasau encabeza la nueva serie de 3Cat sobre IA y mujeres científicas, 'LIA'

Cuatro mujeres científicas, interpretadas por Cristina Colom, Clara Sans, Mireia Vilapuig y Laura Vinyals, son las protagonistas de LIA, un programa pionero en inteligencia artificial que da nombre a la nueva serie de ficción de 3Cat. La producción también cuenta con la participación de Emma Vilarasau (lo que supone su regreso a la tele catalana tras éxitos como 'Ventdelplà', 'Nissaga de poder' y 'Majoria absoluta') y Daniel Grao.

La ficción, compuesta de seis episodios, tiene como objetivo generar referentes femeninos a través de sus personajes y busca romper estereotipos, como el de que la ciencia, la investigación y la tecnología no son sectores mayoritariamente de chicas. La previsión es que se estrene en la plataforma de TV3, 3Cat, durante el primer trimestre de 2026.

Estudiantes de doctorado

Las protagonistas de la serie son Juliana, Neret, Fatoumata y Cyrielle, cuatro estudiantes de doctorado que se incorporan al LIA (Laboratorio Avanzado en Inteligencia Artificial), un programa pionero en IA aplicada a distintos ámbitos tecnológicos, competitivo y extremadamente exigente.

Clara Sans y Mireia Vilapuig, en la serie 'LIA' / QUIM VIVES

Apasionadas por la ciencia, inquietas y brillantes, deberán afrontar los retos técnicos, morales, económicos y sociales que implican sus proyectos, mientras se enfrentan a los traumas del pasado que cada una arrastra, a las dificultades de su momento vital y al tránsito de la juventud a la madurez.

Del BSC al Sincrotrón

Rodada en escenarios reales de Catalunya como el Barcelona Supercomputing Center (BSC) o el Sincrotrón, la serie cuenta con el asesoramiento de científicos catalanes especialistas en robótica, bioinformática y satélites.

Dirigida por Patricia Font y Ana Millán —esta última como directora capitular— y escrita por Mireia Llinàs, Ana Millán, Marta Grau y Josep Solé, 'LIA' narra los retos profesionales y los conflictos personales a los que deben enfrentarse las jóvenes científicas en este entorno competitivo y exigente.