Las televisiones públicas preparan una gran movilización conjunta "por la independencia informativa"

Los comités de empresa de las televisiones públicas españolas (À Punt, RTV Andalucía y Canal Sur, EiTB, IB3, RTV Asturias, RTV Aragón, RTV Canarias, RTV Castilla y La Mancha, RTV Extremadura, TeleMadrid, CRTV Galicia y TV3) preparan movilizaciones conjuntas para defender "la independencia informativa". Así lo han anunciado este jueves en un comunicado en el que denuncian "el deterioro" de la libertad de información en sus medios.

Como ejemplo, ponen casos recientes como cuando la televisión pública valenciana, À Punt, emitió una corrida de toros el día de la última gran manifestación contra la gestión de la dana por parte del ya expresidente Carlos Mazón.

El cribaje del cáncer en Andalucía

También recalcan que la cobertura realizada por Canal Sur del escándalo por los errores en el cribaje de los cánceres de mama en Andalucía "ha generado indignación entre la propia plantilla de la cadena pública". Los trabajadores han enviado una carta a la asociación AMAMA, que destapó el caso, mostrando su solidaridad con las afectadas y "criticando la ocultación por parte de la cadena de esta crisis sanitaria".

También recuerdan que en Canarias se prepara la reforma de la ley que regula la Radio Televisión "de manera que haga posible la externalización de los servicios informativos, mientras el presidente Fernando Clavijo decía públicamente que la televisión pertenece al Gobierno".

La plataforma de medios públicos denuncia que este tipo de actuaciones "se repiten producto del afán de control político de los partidos y la avaricia de las empresas audiovisuales".

Huelga conjunta

Los comités de empresa de las diferentes televisiones públicas se han comprometido a intensificar las movilizaciones que vienen desarrollando por separado, "acordando confluir en una histórica jornada de huelga simultánea todavía pendiente de fecha".

Avisan que el paro podría convocarse el día de la Lotería de Navidad o coincidir con la tramitación parlamentaria de la nueva ley reguladora de la Radio Televisión pública canaria.