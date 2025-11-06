Os invito a reflexionar e intentar contestar, en la medida de lo posible, algunas interrogantes televisivas que me tienen intrigado. Y os lo hago en diferentes “porqués”.

¿Por qué me da la impresión de que el chef Alberto Chicote está permanentemente enfadado con el mundo, y me parece que así lo transparenta en sus programas en los que a menudo se irrita porque en los restaurantes a los que acude acostumbra ver bicharracos, suciedad, cubiertos mal colocados en las mesas, etc… pero que sorprendentemente para mi existen marcas que le proponen anunciar sus productos?

¿Por que cada día escucho hasta en la sopa la voz del gran actor Cesc Casanovas, conocido especialmente por sus intervenciones en el Polònia, poniendo la voz de Supermercados Aldi, me recuerda mucho a la que realizaba cuando imitaba al político Joan Tardà y finalizaba con la muletilla… “perdoneu, però algú ho havia de dir?”

¿Por qué en televisión cada vez se producen más discusiones entre presentadores y colaboradores de los programas basadas en ideología política? ¿Vienen a aportar o directamente a discutir?

¿Por qué me parece tan poco atractiva la presencia del ciudadano Francisco Rivera, más conocido como Kiko Rivera, este próximo viernes, en un programa que precisamente se denomina “De viernes”, contestando a las afirmaciones que su ex pareja Irene Rosales realizó en Antena3? ¿Por qué el hecho de que Kiko Rivera reaparezca en televisión me parece tan poco destacable pero sospecho que tendrá unas buenas cifras?

¿Por qué Betevé lleva, con los números en la mano, una audiencia media de un 0,2% el domingo, un 0,1% el pasado lunes y un 0,0% de media antes de ayer martes?

¿Por qué La Corporació Catalana ha reculado y ha acabado cediendo a una importante presión popular para seguir manteniendo sus históricas marcas como TV3 y Catalunya Ràdio?

¿Por qué a menudo confundo dos series, en principio diferentes, como “Aquí no hay quien viva” y “La que se avecina”, sabiendo que ambas las han visto nuestros hijos cientos de veces en canales como Factoría de ficción, Comedy Central, Movistar Plus, y que precisamente “La que se avecina” se reestrenó en Telecinco este pasado martes teniendo una respuesta de la audiencia moderada, porque hace dos años ya se pudo ver en Prime Video?