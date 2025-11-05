El Ondas de Clapés

El reciente no ha sido el primer Ondas recibido por Toni Clapés. Ya obtuvo un galardón similar en el año 2014, en reconocimiento a su trayectoria personal, ya hace once años.

Cuando en la calificación se especifica de manera tal concreta el término ‘trayectoria’, alguien puede pensar que supone una invitación a recoger los bártulos por la carrera profesional realizada hasta el momento. Pues no. Once años después el jurado ha vuelto a certificar un Ondas, en este caso al programa. Creo que se podían haber cambiado los premios (primero el programa y después la trayectoria) y sería igual de justo.

“Versió original” fue el primer título con el que Clapés bautizó su espacio de tarde en la época en la que lo dirigió en Catalunya Ràdio (de 1997 hasta el 2005) y “Versió RAC1” es el actual que lleva emitiéndose en Rac1 desde septiembre de 2005. Veintinueve años después el programa sigue siendo el mismo.

En su día el gran Iñaki Gabilondo dijo de él que Clapés dirigía cada tarde “una gran orquesta informativa en donde todos sus instrumentos sabían cuándo, cómo y qué tocar en cada momento”. Como siempre, Gabilondo describió a la perfección la manera de hacer de Toni.

Yo mismo trabajé un tiempo con Clapés, que por desgracia no fue muy extenso debido a compromisos profesionales, y doy fe que la descripción del radiofonista donostiarra se ajustó a la perfección porque verle trabajar es un espectáculo. Y Toni está como pez en el agua dirigiendo la orquesta de un programa informativo, porque es imposible negar que sea un espacio informativo, en el que se desgrana la actualidad vespertina, sobre todo la más cercana.

Claro: su producto es diferente porque la distensión de los temas lleva un sello “made in Clapés”: el cambio de ritmo, las sintonías, o la posibilidad de alargar cualquier tema que no está sujeta a una escaleta propia de un info.

Toni gesticula permanentemente con sus brazos (como si fuera Dudamel, Baremboim o Ricardo Mutti durante el concierto de año nuevo) para animar a sus instrumentistas -o sus ‘muppets’- para que intervengan. Ese es el auténtico secreto de sus 30 años de éxito: realizar un informativo con una puesta en escena poco informativa.

La próxima parada será el reconocimiento público en la Gala de los Ondas en el gran Teatre del Liceu el próximo día 26 de noviembre. Y cada tarde, en la radio. Gràcies, Toni.