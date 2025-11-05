El VAR llega a 'La isla de las tentaciones' y las redes no dan crédito: "Muy del CTA"

'La isla de las tentaciones' volvió por todo lo alto. El lunes, Telecinco estrenó la novena temporada del programa, que llegó cargada de novedades para la audiencia. Por primera vez, los solteros y solteras recibieron en la playa a los dúos participantes.

La novedad que más llamó la atención de la audiencia es que las parejas podrán descubrir quién ha sobrepasado los límites establecidos cuando se active por primera luz de la tentación. En ese momento, una pantalla revela la identidad de la persona que ha sobrepasado los límites.

Esta dinámica, que ya se vivió en el primer episodio, recuerda al momento en que el árbitro acude al VAR para revisar una jugada polémica, solo que en este caso es para comprobar una posible infidelidad.

Antes de ello, la presentadora preguntó a todas las parejas cuáles eran los límites que no podían traspasar sus respectivos compañeros. Durante la primera noche, en la Villa Playa, la luz se activó y todos salieron al exterior para descubrir quién había sido.

Afuera había una pantalla que volvió a evocar el VAR y tanto las concursantes como los tentadores comenzaron a observar. La afectada fue Helena, quien tuvo que ver cómo su novio Rodri se había saltado los límites en la primera noche.

La reacción de Helena fue inmediata: "Lo sabía, os lo he dicho... le conozco, es un rencoroso y sé que me la va a liar". Posteriormente, los chicos hicieron sonar la luz de la tentación por segunda vez, pero en esta ocasión las parejas no supieron quién había sido.

Las redes no dan crédito con el VAR de 'La isla de las tentaciones'

El VAR de 'La isla de las tentaciones' está dando mucho de qué hablar y se ha convertido en el gran protagonista de los memes en redes sociales.

Estos son los mejores 'edits' y comentarios:

La audiencia sigue siendo fiel al formato

'La isla de las tentaciones' lo ha vuelto a conseguir, ya que cosechó muy buenos datos de audiencia en su regreso. El formato logró 2.396.000 espectadores únicos, reuniendo a 1.149.000 de media y el 14,5 de cuota de pantalla, siendo líder en su franja.