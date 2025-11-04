Pablo Alborán, Manolo García y Ana Torroja cantan en catalán en el disco de 'La Marató' de TV3

TV3 celebrará el próximo 14 de diciembre su ya tradicional 'teletón' solidario, 'La Marató', que este año llega a su 34ª edición y estará dedicada a recaudar fondos para la investigación del cáncer. Uno de los métodos para reunir dinero será el Disc de La Marató, que saldrá a la venta el 30 de noviembre con los principales diarios catalanes, entre ellos EL PERIÓDICO.

En el disco colaboran numerosos artistas versionando, en catalán, canciones de todo el mundo. Este año, por ejemplo, participan cantantes como Manolo García, Ana Torroja, Pablo Alborán, Antonio Orozco, Alfred García, Gisela y Els Catarres.

Orozco, junto a La Cobla de Cobles de Catalunya, versiona en catalán 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti'.

Monica Green, Kelly Isaiah y Vocal Groove cantan 'Ets amb mi' ('Stand by me').

La Mala Rodríguez

La Mala Rodríguez versiona 'Quién manda'; Manolo García, 'Tu frialdad'; Gigi Ros, 'Resistiré'; En Tol Sarmiento, 'Actitud', y Pablo Alborán, 'Mis 36'.

Samuraï canta en catalán 'Sort de tu'; Blaumut, 'Hero'; Begoña Alberdi, 'Adagio d'Albinoni'; La Ludwig Band y Mercè Martínez, 'Walking on sunshine'; Mia Lardner y Henry Semler, 'Listen to your heart', y Els Catarres, 'Sweet Caroline'.

Otros artistas que participan son Ana Torroja, con 'Els teus ulls'; Al.lèrgiques al pol.len, 'Breathless'; Alfred García y El Cor del Gran Teatre del Liceu, 'Nessun Dorma'; Gisela, 'One moment in time'; Timo, 'Karma'; Dyango y el Pot Petit, 'La mare', y David Ros, 'Impossible'.