'La Marató' de 3Cat sale del plató de TV3 para combatir el cáncer

El próximo domingo 14 de diciembre, 3Cat celebrará la 34ª edición de su ya tradicional 'La Marató', el programa solidario que recauda fondos para combatir diferentes enfermedades. Este año, el dinero irá destinado a la investigación del cáncer, que actualmente es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. El periodista Ramon Pellicer estará al frente del programa, que como suele ser habitual combinará la divulgación con el testimonio de médicos, enfermos, familiares y las actuaciones en directo.

'La Marató', en la que participarán los rostros más conocidos de TV3 y Catalunya Ràdio, contribuirá a concienciar sobre todo lo que está al alcance de la ciudadanía para prevenir y detectar a tiempo el cáncer y destinará recursos a la investigación oncológica en Catalunya. De hecho, es ya la quinta vez que el 'teletón' está dedicado a esta dolencia.

"Nos afecta a todos"

"Es una enfermedad que nos afecta a todos y abordarla con tiempo es una garantía", señala Pellicer sobre 'La Marató', con la que volverá a TV3 después de su emotiva salida de los 'Telenotícies' a mediados de septiembre, tras su reconversión en 3CatInfo. El periodista, sin embargo, continuará ligado a la cadena después del programa solidario, ya que está preparando un espacio de corte social que se estrenará el próximo año y una nueva temporada de '(S)avis'.

Antes, en 'La Marató', Pellicer estará al frente de 17 horas de programa en directo. El 'teletón' comenzará este año en la barcelonesa Torre Bellesguard, para luego pasar a emitirse desde el estudio 1 de Sant Joan Despí, donde se graban programas como 'Eufòria'.

De Julia Otero a Ricky Rubio

Habrá testimonios de médicos, enfermos y familiares. Entre ellos, algunos 'vips' como Julia Otero, Pablo Alborán, Ricky Rubio y Òscar Dalmau. También actuaciones, de artistas como Els Catarres, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y La Mala Rodríguez.

El programa arrancará antes en Catalunya Ràdio, de la mano de Roger Escapa y 'El suplement', a las 6.00 horas. El espacio, del que se emitirán algunos fragmentos en TV3, visitará el puerto de Tarragona y contará con la colaboración de la periodista Xantal Llavina, que hace un tiempo superó un cáncer.

254 millones de euros

A lo largo de su historia, 'La Marató' ha recaudado 254 millones de euros y ha financiado 1.048 proyectos de investigación, desarrollados por 1.762 equipos de investigación, que han implicado a 10.900 investigadoras e investigadores.

En 2024 fallecieron en Catalunya 17.000 personas a causa del cáncer, 46 personas cada día y dos cada hora, y se diagnosticaron 45.600 nuevos casos, según datos del Departament de Salut.

En Catalunya, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán cáncer en algún momento de su vida. En los hombres representa la primera causa de muerte y los más habituales son el de próstata, el colorrectal, de pulmón, de vejiga y de hígado. Entre las mujeres es la segunda causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares, siendo los más comunes el de mama, colorrectal, de pulmón, de útero y el tumor cerebral.

En edad pediátrica, el cáncer es poco habitual pero, por su gravedad, representa la segunda causa de muerte hasta los 14 años, después de los accidentes. Cada año se diagnostican alrededor de 200 casos de cáncer infantil y los más habituales son las leucemias, tumores cerebrales y linfomas.