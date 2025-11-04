Antoni Daimiel, de Movistar Plus+, sobre las condiciones salariales: "Me han llegado propuestas de 100 euros brutos por partido cuando yo llevo 15 o 20 años con un muy buen sueldo"

Antoni Daimiel es uno de los comentaristas y presentadores más reconocidos del periodismo deportivo en España. La apuesta de Movistar Plus+ fue un acierto para la difusión del baloncesto en España, especialmente tras su labor durante las retransmisiones de la NBA. Sin embargo, recientemente, Daimiel ha compartido algunas reflexiones sobre su carrera profesional y los cambios que ha experimentado el sector, particularmente en relación con la salida de la NBA de la plataforma.

En una entrevista reciente con Alberto Chao en su canal de YouTube, Daimiel abordó temas personales y laborales, destacando sus decisiones profesionales en los últimos años. A pesar de la transformación en el panorama mediático, el periodista ha optado por seguir vinculado a Movistar, resistiéndose a algunas ofertas que considera poco dignas para su trayectoria. "De repente me han llegado propuestas de 100 euros brutos por partido", afirmaba.

Libertad económica

El comunicador no dudó en señalar que, en su caso, su estabilidad económica le permite tomar decisiones sin sentirse presionado por la necesidad. "Llevo 15 o 20 años con un muy buen sueldo, así que no tengo la necesidad que otros sí tienen", expresó Daimiel.

No obstante, también apuntó que muchos compañeros se ven atrapados por la urgencia de mantener una visibilidad en los medios, a veces más que por razones económicas. "Hay quienes buscan estar allí solo por la necesidad de aparecer, de figurar. Esto es algo intrínseco de muchos periodistas, y lamentablemente, no es algo que se pueda evitar fácilmente", reflexionó el presentador.

Daimiel también destacó la falta de reflexión dentro de la profesión sobre la dignidad de la misma. Explicó que, en ocasiones, los periodistas parecen actuar sin tener en cuenta las implicaciones de aceptar trabajos que no se corresponden con su valor o con el nivel de respeto que merece la profesión. "Poco se ha pensado en la dignidad de este trabajo", lamentó, haciendo alusión al deterioro de las condiciones laborales para muchos periodistas, que se ven obligados a aceptar contratos con sueldos irrisorios o tareas que no respetan su experiencia y trayectoria.

A pesar de los retos, Daimiel parece tener claro que la clave está en mantenerse fiel a los principios que lo han acompañado a lo largo de su carrera. Su posición es clara: no se trata solo de trabajar por dinero, sino de valorar lo que se hace y asegurarse de que se está contribuyendo de manera significativa a la profesión. "Hay que pensar en la dignidad y en la calidad del trabajo que ofrecemos, no solo en la cantidad de apariciones o en la fama momentánea", señaló.

El periodista expresó su agradecimiento por poder seguir trabajando en Movistar Plus+, un entorno que considera más adecuado para su perfil profesional y donde siente que puede seguir contribuyendo al baloncesto con el nivel de compromiso que siempre ha defendido.