¿Qué le pasa a Telecinco?

Ya les advierto que hoy me faltará espacio para verter mis opiniones sobre el repaso a las audiencias televisivas del pasado mes de octubre. Para empezar con algunos destacados: liderazgos sólidos para Antena 3 en España y para TV3 en Catalunya, con un par de matices.

A la cadena de Planeta, que ha sumado su decimoquinto mes consecutivo en primer lugar, le pisa los talones Televisión Española, que ocupa el segundo puesto sumando unos excelentes registros en este 2025, los mejores del mes de octubre desde 2011. Cosas menos agradables para Mediaset, que firma con Telecinco un 9,4% de audiencia, cifra que rubrica el peor octubre de su historia.

Estas cifras deben analizarse con frialdad y con los números en la mano, que provienen de unos audímetros repartidos por todo el país y que todos aceptamos. Bien, todos, todos… yo alucino porque últimamente está despertando, o se le transparenta demasiada voz, una corriente que apunta a que el Gobierno está detrás de las audiencias para que favorezcan a La 1. Miren: si estuviese el Gobierno por en medio, como si el Ejecutivo no tuviese otros “fregaos” en los que meterse, La 1 sería líder y no la segunda. Parece fácil, ¿no? Históricamente, una de mis máximas siempre ha sido: “quien acusa, que lo haga con pruebas. Y si no existe argumento alguno, sean tan amables de retirar sus teorías conspiranoicas”.

Corren malos tiempos para Telecinco, que alcanza el tercer puesto con una dolorosa e impropia cifra para la cadena de Fuencarral. Un promedio preocupante teniendo en cuenta que quienes mantienen y elevan esa cifra son espacios de entretenimiento en los que a menudo participan anónimos, como Supervivientes, Tierra de Nadie o Conexión Honduras. Lo gestionan muy bien. Recordarán ustedes la expresión con la que Jorge Javier Vázquez hacía mofa de Antena 3 al calificarla de “la cadena triste”. Pues ha vuelto el boomerang.

Cada cadena atesora históricamente un perfil y un ADN grabado a fuego, con lo que resulta muy difícil deshacerse del mismo. Desde 1990 hasta más allá de 2015, Telecinco ha sido siempre sinónimo de entretenimiento, apostando por la diversión cuando sus rivales emitían informativos. Pero cuando Mediaset va de “guay” y viste su antena con elementos ajenos al show, la audiencia desaparece. Ni entiendo cómo no lo ven, ni tampoco el sentido que tiene Cuatro.