Chicote afila los cuchillos en 'Batalla de restaurantes': "Ya no puedes ganar puntuando mal"

El próximo 12 de noviembre, regresa a TV3 'Joc de cartes', uno de los concursos más exitosos de la cadena catalana. Justo unos días antes, este martes 4 de noviembre (22.45 horas), La Sexta estrena la tercera temporada de su versión española, 'Batalla de restaurantes', con Alberto Chicote como maestro de ceremonias, que cobra un mayor protagonismo en el programa.

Ahora ya no solo puntúa a los cuatro propietarios de la misma ciudad que compiten cada día, igual que hacen los restauradores con sus rivales. También dispone de un tenedor amarillo y de uno rojo, con los que podrá restar puntos (uno o dos, respectivamente) a los participantes que no cumplan con las normas, "lo que pone las cosas un poco más en su sitio", según el propio Chicote.

De Tarragona a Cantabria

"En las dos primeras temporadas percibimos que cabía la posibilidad de que alguien se pudiera llevar el gato al agua puntuando muy bajo a los demás sin tener una justificación", explica el chef. "Y con esta iniciativa, ya nos vas a poder ganar dando una mala puntuación a tus contrincantes porque te han caído mal o porque has decidido que darles ceros a todos es tu mejor opción", añade Chicote, que este año buscará el mejor cocido montañés de Cantabria; el mejor tostón de Salamanca; la mejor merluza de Donosti; la mejor empanada de Pontevedra; la mejor paella de València; las mejores tapas de Sevilla; las mejores habas con jamón de Granada; el mejor suquet de pescado de Tarragona; el mejor morteruelo de Cuenca, y los mejores callos de Madrid.

Porque, como en las anteriores temporadas, todos los participantes prepararán un plato común representativo de la gastronomía local, una prueba "que se ha convertido en el ADN del programa". Las otras categorías que evaluarán de sus contrincantes son el espacio, la cocina, la comida, el servicio y el precio.

Alberto Chicote en 'Batalla de restaurantes' / LA SEXTA

Para Chicote, programas como 'Batalla de restaurantes' o 'Pesadilla en la cocina', del que ya está preparando su décima temporada, han servido para que el telespectador "haya tenido la oportunidad de ver las tripas" de los locales y haya "aprendido a valorar todo el trabajo que hay detrás".

Y también ha hecho que el público sea más exigente. "Conocer cómo funcionan estos lugares por dentro les da más parámetros para valorar", señala el chef, que no cree que participar en programas así sea arriesgado para los restauradores por la imagen que pueden dar. "Como en cualquier competición, puedes ganar o perder. Pero es que puedes ganar sin llevarte el premio, porque uno de los valores que aportamos es darle la visibilidad a los restaurantes que participan", apunta.

Restaurantes que cierran

Él, de hecho, se ha convertido en uno de los chefs más mediáticos de nuestra televisión, aunque insiste en que esa faceta como presentador no afecta a sus negocios en la restauración. "Normalmente grabo de lunes a viernes, y ese día, a la hora de la comida, ya estoy en el restaurante, y sigo el sábado y el domingo. Ese día por la noche tengo cerrado, igual que el lunes y el martes. Así que, en los periodos de grabación, fallo cuatro servicios a la semana frente a los nueve que damos, que no es tanto. Y el resto del tiempo estoy permanentemente en el Omeraki", detalla.

"Todo consiste en tener ganas, intención y en disfrutar de lo que haces", afirma Chicote, al que le da "mucha pena" que algunos restaurantes que han pasado por sus programas hayan acabado echando el cierre. "Tuvieron el arrojo de mostrarse tal y como son delante de todo el mundo y lamento mucho que no hayan podido salir adelante. Ojalá no ocurriese así, pero la vida no siempre es de color de rosa", reflexiona el chef que, a pesar del tirón que han tenido últimamente ficciones como la premiada 'The Bear', prefiere otros géneros.

"Cotilleo series o películas de cocineros para ver un poco cómo plasman el oficio, pero no es el producto que más consumo. En la lectura me gusta la fantasía, la ciencia ficción y la novela negra, y para las pantallas tengo los mismos gustos", confiesa.