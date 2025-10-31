‘Salvados’ destapa la fabricación de causas falsas contra rusos en España

El programa 'Salvados' investiga este domingo a las 21:45 horas en La Sexta la fabricación de presuntas causas falsas contra ciudadanos rusos en España. El protagonista de esta nueva entrega del programa, dirigido por el periodista Gonzo, será Viacheslav Bykov, un exagente de policía ruso que pasó más de tres años en prisión en España y hoy vive oculto. Sobre Bykov pesa una orden de busca y captura para su extradición a Rusia.

Bykov fue clave para desarticular una red de extorsionadores que operaba en España con la colaboración de los servicios secretos rusos. Con ayuda de estos, esta red extorsionaba a compatriotas residentes en España bajo la amenaza de que, si no pagaban, les creaban casos falsos y pedían su extradición a Moscú.

Pero Bykov no está solo en el programa de Atresmedia. Gonzo también entrevista a Valery Postrigan, hijo de un político ruso encarcelado por criticar a Putin, que denuncia haber sido extorsionado en España.

El pasado domingo, ‘Salvados’ volvió a ser el programa más visto de la cadena y firmó su segundo día más visto de la temporada, con 778.000 seguidores y 2,5 millones de espectadores únicos.