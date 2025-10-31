¿Quién es Rubén Torres, el ganador de 'Supervivientes All Stars'?

En la noche de este jueves, día 30, Rubén Torres se ha proclamado ganador de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Tras dos meses en Honduras, donde ha tenido que superar duras pruebas, temporales y días sin comer, Torres se ha alzado finalmente con el premio, valorado en 50.000 euros.

Antes de la fama

Rubén Torres es un bombero y tatuador catalán de 33 años. Nació en Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona), pero actualmente reside en Badalona (Barcelonès).

Aprobó la oposición en 2019 y se incorporó al cuerpo de bomberos de Barcelona. Tres años más tarde, en 2022, abrió su propio estudio de tatuajes en la localidad de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).

A pesar de que ahora es uno de los rostros más conocidos de Telecinco, Torres no ha abandonado su trabajo. Entre 'reality' y 'reality', el catalán continúa ejerciendo como bombero y tatuando en su estudio.

Sus familiares más cercanos

Torres se mantiene muy unido a su familia más cercana: su madre Mari Carmen y su hermano mayor, Daniel, lo han defendido en múltiples ocasiones en los debates televisivos. Además, el bombero siempre tiene presente a su padre, que falleció hace unos años.

Desde principios de 2024, mantiene una relación sentimental con Laura Cantizano, una 'influencer' y enfermera que se ha convertido en uno de sus mayores apoyos. Además, tal y como muestra en sus redes sociales, el catalán tiene un vínculo muy especial con su perro, Braco.

Salto a los 'realities'

Conocimos a Torres en ‘Falso amor’, un 'reality' de Netflix, emitido en 2023, donde varias parejas ponen a prueba su confianza, enfrentándose a vídeos que han podido ser modificados con inteligencia artificial.

Tras esta primera aparición, el catalán dio el salto a Telecinco participando en ‘Supervivientes 2024’. Durante el programa, se convirtió en uno de los concursantes más queridos por la audiencia y, finalmente, quedó en segundo lugar, por detrás de Pedro García Aguado.

Tan solo unos meses después de su paso por Honduras, Torres cambió la isla de 'Supervivientes' por 'La Isla de las tentaciones', donde entró como soltero vip. Durante el programa mantuvo varias citas con Bayan, la pareja de Eros, pero en la hoguera final Torres decidió acabar la experiencia solo. Al llegar a España se desató la polémica, ya que se confirmó que el bombero había participado en el programa teniendo pareja.

'Supervivientes All Stars'

En septiembre de 2025, Torres regresaba a Honduras para participar en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars’. Como era de esperar, afrontó el concurso con muchas ganas de alzarse con la victoria, tras quedarse a las puertas en 2024.

Durante los meses de concurso, Torres ha destacado en la mayoría de pruebas y finalmente se ha coronado como ganador de la gran final por delante de Jessica Bueno, Miri Pérez y Tony Spina.