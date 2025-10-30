La fiesta perica

Pasó la fiesta del aniversario perico en TV3 y me pareció una ceremonia que rozó la excelencia. La genial batuta de Jordi Via lo coordinó así: desde Elia Danon, un “producto” de la casa que es miembro del equipo de comunicación del club y que estuvo inmejorable, y el discurso y la pasión con la que Dani Ballart impregnó la gala con una gran dosis de pertenencia, sentimiento y emotividad, que fue propio de una ceremonia americana. ¡Grande, Dani!

Cuatro personas estuvieron elegantes en sus discursos: el rector de la Universitat, Joan Guardia, breve y correcto; el nuevo Presidente del club, Alan Pace, quien se acordó de los que ya no están; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, develando la voluntad del consistorio en recuperar físicamente el mosaico perico que presidía la tribuna del viejo Sarrià como “un elemento de recuerdo y de afecto de la ciudad hacia el Espanyol”, y el President de la Generalitat, Salvador Illa, que hizo lo que tenía que hacer: de President.

Es muy difícil contentar a todos así que alguna cosa sobró, como por ejemplo cualquier mínima referencia al Barça, cosa que ocurrió en el minuto 1 de la gala cuando de manera sutil se hizo mención al partido del culé del domingo. No era el día. También es verdad que los vecinos fueron de los pocos clubs que no felicitaron al Espanyol a través de las redes sociales. No pasa nada. Se llama rivalidad; pero no lo hicieron, para que después digan que no nos tienen en cuenta.

Fue una fiesta que estuvo pensada por y para la institución y no para la televisión. El incomparable marco de la Universitat tenía un espacio que daba para lo que daba y en el plano principal de todos los discursos aparecían los exfutbolistas Jordi Lardín y Dani Solsona. No diré que molestaban pero… esos planos tras las autoridades quedaban feotes. ¿Nadie de TV3 se preocupó de reclamar al club que les cambiaran de asiento dos filas más atrás?

En términos de televisión la gala estuvo precedida con una gran cifra de 'La selva', que sumó un excelente 14,9%, aunque la fiesta perica se quedó en un 6,7% de media.

Lamenté algunas ausencias, pero me gustaron muchas presencias; entre ellas la de Ferran Martorell, quien por poco tiempo fuera presidente del club y tuvo que lidiar durante una etapa poco afortunada para la institución y que el propio Ferran no mereció. Y de aquí a un año, celebraremos los 126 años.