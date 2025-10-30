El Editorial de Cristina Villanueva: La Ley ELA, un año aprobada en vano

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'El segon cafè de La2Cat'

Cristina Villanueva

El coraje, el activismo y la unidad consiguieron la Ley ELA hace un año. Una ley nacida del sufrimiento y de la fuerza de quien, pese a perder el control del cuerpo, nunca perdió la voz.

Un grito que pide dignidad, humanidad por los enfermos, y que ha obligado al Estado a garantizar cuidados las 24 horas, fisioterapia, apoyo a los cuidadores y atención hasta el final. Una ley aprobada por unanimidad... pero sin prisa por hacerla real.

Doce meses para poner dinero. Más de 600 personas con ELA han fallecido esperando su aplicación.

La ley les llega tarde. Fue una conquista colectiva, una hazaña, pero todavía es una promesa pendiente.

La dignidad no puede depender del calendario político. Bienvenidos al Segundo Café.

