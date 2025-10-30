La CCMA rectifica y recupera las marcas históricas de TV3 y Catalunya Ràdio

Después de las quejas de los trabajadores de la televisión y la radio públicas catalanas, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha decidido recuperar parcialmente las marcas históricas de TV3 y Catalunya Ràdio, rectificando así su estrategia inicial de unificación bajo el paraguas de 3CatInfo. En las últimas semanas, el malestar en la plantilla por este tema había provocado incluso un manifiesto firmado por más de 700 empleados y exempleados que reclamaban mantener las denominaciones tradicionales de los medios públicos. Sin embargo, hace un mes, la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ya insistió en que no estaban "matando TV3 y Catalunya Ràdio" porque son marcas que quieren "seguir manteniendo".

Desde 3Cat insisten en que la marca 3CatInfo "aglutina todos los contenidos informativos que se emiten por los diferentes programas, canales, emisoras y entornos digitales", pero que este paraguas "no va en ningún caso en detrimento de las marcas TV3 y Catalunya Ràdio". En este sentido, reconocen "la necesidad de una implementación de marcas" que ponga en valor y visiliblice todas ellas.

Por eso han remitido a los comités de empresa y el consejo profesional de la tele y la radio públicas un documento interno en el que la dirección de 3Cat "se abre a flexibilizar las firmas y los micros para hacer más visibles las marcas de TV3 y Catalunya Ràdio". Así, a partir del lunes y de manera progresiva, irán incorporando la espuma en los micros en todas las piezas informativas que se elaboren para los dos canales.

También accede a que los periodistas puedan acabar sus informaciones diciendo su nombre, el de TV3 o Catalunya Ràdio y el lugar desde el que informan, recuperando aquí también las marcas históricas de la tele y la radio públicas catalanas.

Puntos sin acuerdo

Sin embargo, las piezas, directos o retransmisiones realizadas por los canales 24 horas y en el ámbito digital se firmarán como 3CatInfo. El micro que se utilizará en pantalla llevará también la espuma de 3CatInfo. Respecto a los contenidos digitales, en el nuevo portal informativo 3CatInfo, las piezas se firmarán siempre con el nombre del periodista y 3CatInfo.

Uno de los puntos en los que todavía no hay acuerdo entre plantilla y empresa es en las citas de las fuentes de información, ya que en todos los canales se utilizará siempre la fórmula: "Según ha podido saber 3CatInfo".

La dirección de la CCMA emplaza también a sus periodistas de informativos a que se acrediten siempre bajo la marca 3CatInfo. "Entendiendo que se podrá precisar siempre que sea necesario el medio, si eso debe facilitar la acreditación de nuestros profesionales", señalan.

La presencia de las marcas TV3 y Catalunya Ràdio también se reforzará en los espacios exteriores de las sedes de Sant Joan Despí y Diagonal en convivencia con la marca paraguas 3CatInfo.