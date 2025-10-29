Permanezcan atentos a las pantallas

Me han pasado la cifra y me parece tan sorprendente como aterradora: algo más de un 90%, es decir, un altísimo porcentaje de los temas de los que hablamos los humanos, de los temas con los que nos comunicamos con seres de nuestra misma especie, tienen hoy en día su origen a partir de lo que recibimos en una pantalla: sea de un teléfono móvil, de una tableta, de un ordenador, de un monitor, o de un televisor.

Sobre ese 90% la práctica totalidad de los temas se nutre de referencias al día a día, sobre todo de noticias publicadas por parte de medios de comunicación, o por grupos aspirantes a medios, o por particulares que vierten sus contenidos en las pantallas sobre temas que no son noticia; por ejemplo, quien vende plantas de interior por internet y cuyo interés no sea necesariamente político. Pero todos seguimos atentos a las pantallas. Ese alto porcentaje explica la necesidad de consumir y comprobar lo que ocurre en el mundo.

Por otra parte, en el entorno de una vida rural o viviendo apartados de las grandes urbes, que aunque no lo parezca supone la inmensa mayoría de la población, también estamos pendientes de las pantallas. Ocurre lo mismo. O mejor: casi lo mismo. El 90% de temas de conversación procedentes de pantallas se produce con menos frecuencia, con esta explicación: a menores desplazamientos, menos estrés, más conversación de temas que nos tocan más de cerca y por tanto menos atención a las pantallas. Así de fácil.

No hace muchos años nos dijeron que el futuro sería digital o no sería. Está claro que lo es. Pero aunque hoy en día son más convenientes que necesarias, me queda claro que un mundo sin pantallas resulta menos nocivo que el nuestro. Y no estoy realizando ninguna apología en contra del mundo digital; de hecho, usted me está leyendo en el papel de EL PERIÓDICO o, posiblemente, esté viendo este video a través de un teléfono móvil.

Alguien pensará que he hablado de los humanos. Pero… ¿y otras especies animales, especialmente los perros? ¿Cómo se comunican entre ellos? ¿Y sin pantallas, verdad? ¿Precisamente por eso son tan felices? Desde luego por eso, no. Pero lo son. No requieren del acceso a tanta información, a los humanos nos ganan siempre por goleada y nos pegan mil vueltas en fidelidad y un amor incondicional a cambio de dos galletas y cuatro caricias. Y eso, sí: sin pantallas.