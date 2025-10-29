El llanto de Lydia Lozano: qué le pasa a su marido

Lydia Lozano atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida personal. La periodista y colaboradora de Telecinco protagoniza la portada de la revista 'Semana' de este miércoles 29 de octubre, donde aparece llorando desconsoladamente frente al hospital en el que permanece ingresado su marido Charly.

Estado de salud de Charly

En el programa 'El tiempo justo', Jorge Borrajo, director de la revista 'Semana', comentó que Charly fue operado por un problema en la espalda y recibió el alta médica hace unas semanas. Ya en casa, la situación se complicó y tuvo que volver a ser ingresado por una infección.

Borrajo anunció que había podido hablar con Lydia Lozano: “Me dijo que su marido se encuentra algo mejor, aunque todavía le quedan varios días de ingreso”.

Un año complicado para Lydia

Los colaboradores del programa comentaron que 2025 está siendo un año especialmente difícil para la colaboradora de '¡De Viernes!'. A la enfermedad de su marido se suma la pérdida de su madre hace tan solo seis meses, un golpe emocional que todavía arrastra.

Lydia intervino en el programa ‘¡De viernes!’ el pasado día 10 para aclarar los motivos de su ausencia. “Me ha escrito un montón de gente. Hemos tenido una serie de complicaciones con la espalda de Charly, el martes le operaron de urgencia”, informaba en directo.