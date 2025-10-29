El Editorial de Cristina Villanueva: La DANA, un año después

Hace un año, la DANA golpeó Valencia. Lo hizo con tanta fuerza que todavía resuenan los recuerdos del agua, del miedo y de la pérdida. Doce meses después, la soledad del abandono institucional vuelve a golpear a las víctimas. Nace una segunda herida: la falta de reparación.

Porque la reparación no consiste solo en reconstruir muros o caminos; la reparación es mirar el dolor a los ojos, acompañar en silencio y reconocer públicamente lo que ocurrió. Pero eso, de momento, no ha pasado. Las personas afectadas han quedado atrapadas en medio de la confrontación política…

En medio del ruido y del odio: urge una política que repare de verdad… Llegan tarde, pero aún estamos a tiempo.

¿Serán capaces? Bienvenidos a 'El segon cafè'.