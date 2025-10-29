Amaia Salamanca confiesa el verdadero motivo por el que no participó en la "película más taquillera de la historia del cine español"

La actriz Amaia Salamanca ha confesado en el programa ‘Late Xou’ que rechazó ser la actriz principal de ‘Ocho apellidos vascos’. La película dirigida por Emilio Martínez-Lázaro superó los 10 millones de espectadores y actualmente es el filme más taquillero del cine español.

Un éxito precipitado

Durante la entrevista con Marc Giró la actriz comentó el momento en el que le llegó la propuesta y el motivo por el que la rechazó. “Yo era muy joven y tuve como un éxito muy precipitado”, comenta justificando su decisión.

Salamanca también comenta que se dejó influenciar por otros actores que comentaban en entrevistas que habían esperado mucho tiempo hasta que les llegó el guion ideal.

"Solo decía palabrotas"

“La separata que me llegó solo decía palabrotas”, cuenta la actriz, "de cuatro palabras, cinco" lo eran, explica.

También confiesa que tiene familiares vascos y que le pareció "una parodia" algo "exageradísimo".

Por todo ello, y aunque su entorno le insistió en hacer la prueba y luego tomar una decisión, Amaia prefirió no hacerlo.

“Un poco tiquismiquis”

Con el paso de los años la actriz se toma con humor su rechazo a “la película más taquillera de la historia del cine español", y confiesa que fue “un poco tiquismiquis" al rechazar la oferta.

Sin embargo, extrae una enseñanza de todo ello: “Lo bueno es que con esto aprendí”.