'La Travessa' consolida su éxito con Laura Escanes al frente: "Necesité mucho la confianza externa para compensar todas las críticas"

El programa 'La Travessa', presentado por Laura Escanes en 3Cat, es ya uno de los buques insignia de la plataforma de contenidos catalana. El 'reality' de aventuras nació a la vez que la aplicación de 'streaming', en octubre de 2023, de la mano de la 'influencer', que, a su vez, también se estrenaba en la televisión con este formato. Los tres han crecido de la mano y, dos años más tarde, el programa ya suma tres temporadas con gran éxito entre el público más joven que, atraído por la influencia de Escanes, se ha enganchado a las pruebas y los recorridos extremos por distintas partes de Catalunya (los Pirineos en la primera temporada, la costa mediterránea en la segunda y el Ponent en la tercera) de ocho parejas de concursantes.

"Para mí, 'La Travessa' ha sido evolución y crecimiento profesional", valora Escanes en un encuentro con los medios horas antes del estreno del final de la tercera temporada. "Cuando se publicó que yo sería la presentadora del programa lo que más vi fueron críticas, pero eso también me sumaba presión para hacerlo bien y marcarme unos objetivos", recuerda la 'influencer'. Tras el éxito de la primera entrega y la consolidación de la segunda, la presentadora asegura que esta última entrega ha significado para ella "un crecimiento profesional", una valoración de un "trabajo muy bien hecho" y una mayor confianza en sí misma.

Mayor confianza

De hecho, Escanes recuerda que vivió la grabación de la primera temporada con mucha inseguridad. "Hubo un trabajo del director, de todo el equipo y de psicólogos. Necesité mucho esa confianza externa para compensar todas las críticas que, aunque no quieras, te acaban calando y te pueden hacer daño", asegura. No fue hasta que vio el resultado que se sintió "orgullosa" y consiguió relajarse. "Me gusta ver los programas porque creo que es la única manera de ser crítica conmigo misma, y de querer mejorar. También escuchar los comentarios del equipo, de mi familia y de la gente que me conoce", comenta. "Creo que esa sensación de pensar que no seré capaz es lo que hace que le dé importancia a los proyectos que tengo por delante para dar el 100% de mí", añade.

Por su parte, el director de 'La Travessa', Rui Balaña, explica que escogieron a Escanes como presentadora del formato por su "empatía". "Nos daba igual que después tuviera que repetir la voz en 'off' una o tres veces, porque eso con el tiempo se coge la técnica, pero lo más difícil de este formato es ser humano [...] En este caso, nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos que Laura lo tenía", valora Balaña.

Laura Escanes con los concursantes de la tercera temporada de 'La Travessa' / 3CAT

La temporada más extrema

La tercera temporada de 'La Travessa' se estrenó el pasado 9 de octubre y ya se sitúa como el programa de entretenimiento más visto de 3Cat desde su estreno con 700.000 reproducciones, actualmente es el segundo contenido más visto de toda la plataforma y los dos primeros episodios del formato acumulan ya más de 100.000 reproducciones cada uno. Además, las tres temporadas del programa ya cuentan con más de cuatro millones de reproducciones y cuenta con un 60% de espectadores menores de 45 años. "El efecto Laura Escanes es evidente", considera Balaña, "porque conecta con gente muy joven que tal vez no consume tanto la televisión".

Esta última entrega es la más extrema de todas, donde los concursantes conviven con el frío y la nieve durante todo su recorrido por el Ponent catalán, desde el delta del Ebro hasta los Pirineos. "De 18 días que estuvimos grabando, 14 días llovió y tres nevó. Es complicado ir con un guion. Siempre preparamos y planificamos durante cuatro meses todo lo que pasará, pero esta vez, nos despertábamos el mismo día y realmente no sabíamos qué grabaríamos porque la actividad que teníamos programada podía poner en riesgo a los concursantes por las condiciones que había", detalla Escanes.

Tras el final de la tercera temporada y a la espera de descubrir si habrá una cuarta en 3Cat, los fans del formato ya piden a través de las redes sociales una entrega de 'La Travessa' con famosos catalanes. "Tendría el corazón dividido, porque me encantaría participar, pero si no fuera yo la presentadora también tendría un poco de FOMO", comenta Escanes ante la posibilidad. Eso sí, la 'influencer' tiene claro que, si participara, sería la ganadora. "Yo juego con ventaja porque sé cómo es la mente de Rui y el resto del equipo", bromea.