El Gran Wyoming, 'Pubertat', 'Versió RAC1' y 'Cafè d'idees', entre los premiados en los Ondas 2025

Este martes se han dado a conocer los galardonados de la 72ª edición de los premios Ondas. El periodista Iñaki Gabilondo, siete veces premiado, ha sido el encargado de leer el fallo del jurado que, en esta ocasión ha distinguido como mejor comunicador a El Gran Wyoming ('El intermedio' de La Sexta), la serie de HBO Max y 3Cat 'Pubertat', 'ex aequo' con la ficción de Movistar Plus+ 'Querer', el programa de radio 'Versió RAC1' (presentado por Toni Clapés) y la trayectoria profesional de Isaías Lafuente.

La gala de entrega de premios se celebrará el próximo miércoles 26 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

En el plano radiofónico, el jurado ha querido homenajear a la radio nacional por su programación especial durante el apagón del 28 de abril. Además, los Ondas han otorgado la distinción de mejor programa de proximidad a 'Cafè d'idees', en Ràdio 4, presentado por Gemma Nierga, y de mejor idea radiofónica a 'Un libro, una hora' de Cadena SER. El premio a mejor pódcast ha recaído en el formato 'Se llamaba como yo' de De eso no se habla y EITB Media.

Figuras de la televisión

A nivel televisivo, el espacio literario 'Página dos' de La 2 de RTVE ha sido reconocido como mejor programa de entretenimiento; 'El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei' de HBO Max, como mejor documental; 'El campo es nuestro' de Aragón TV, como mejor contenido de proximidad, y la periodista del telediario de TVE Alejandra Herranz, como mejor comunicadora.

Los premios también han distinguido a todas las protagonistas femeninas de 'Furia' (Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Nathalie Poza, Ana Torrent, Cecilia Roth y Claudia Salas), al actor Secun de la Rosa por su interpretación en la serie 'Superestar' de Netflix y a la ficción 'Celeste', de Movistar Plus+, como mejor serie de comedia.

Música y premios internacionales

A nivel musical, la comisión ha destacado la trayectoria de la cantante Pastora Soler y ha señalado como fenómeno musical del año (ex aequo) a los cantantes Valeria Castro y Guitarricadelafuente. Asimismo, ha reconocido como mejor espectáculo, gira o festival a Los40 Music Awards Santander.

Finalmente, el jurado ha otorgado el premio Ondas especial de la organización a Paco Lobatón, "por su trayectoria televisiva frente a los telediarios y por haber puesto en marcha proyectos de gran compromiso social", mientras que el premio internacional de radio ha recaído en el presentador Alejandro Dolina, de Argentina, y el Ondas internacional de televisión en el documental italiano 'The Last Ride (The Human Factor)'.

Lista de premiados

Premios nacionales de radio:

Mejor programa: 'Versió RAC1' de RAC1

Mejor programa de proximidad: 'Cafè d'idees' en Ràdio 4

Mejor programación especial: Programas especiales por el apagón del 28 de abril

Mejor idea radiofónica: 'Un libro una hora' de Cadena SER

Trayectoria o mejor laboral profesional: Isaías Lafuente

Mejor pódcast: 'Se llamaba como yo' de De eso no se habla y EITB Media

Premios de televisión:

Mejor programa de entretenimiento: 'Página dos' de La 2 de RTVE

Mejor documental: 'El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei' de HBO Max

Mejor contenido de proximidad: 'El campo es nuestro' de Aragón TV

Mejor comunicador: El Gran Wyoming

Mejor comunicadora: Alejandra Herranz

Mejor serie de comedia: 'Celeste' de Movistar Plus+

Mejor serie de drama (ex aequo): 'Querer' de Movistar Plus+ y 'Pubertat' de HBO Max y 3Cat

Mejor intérprete masculino en ficción: Secun de la Rosa por 'Superestar' en Netflix

Mejor intérprete femenina en ficción: Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Nathalie Poza, Ana Torrent, Cecilia Roth y Claudia Salas por 'Furia' de HBO Max

Premios de música:

A la trayectoria: Pastora Soler

Fenómeno musical del año (ex aequo): Valeria Castro y Guitarricadelafuente

Mejor espectáculo, gira o festival: Los40 Music Awards Santander

Premio especial de la organización: Paco Lobatón

Premios de publicidad:

Mejor campaña de radio: La radio lo hace todo inolvidable de Pingüino Torreblanca para AERC

Mejor agencia de radio: MONO Madrid

Premios internacionales:

Premio Ondas internacional de radio: Alejandro Dolina, de Argentina

Premio Ondas internacional de televisión: 'The Last Ride (The Human Factor)'