El 'Col·lapse' de TV3 y Juan del Val

A finales de la pasada temporada a Jordi González le realizaron una entrevista en el 'Col·lapse' de TV3. Eso ocurrió tras un delicado estado de salud que padeció meses antes y que por suerte finalmente superó. Tras aquella entrevista se podía intuir que González se haría cargo del espacio tras la renuncia de su presentador, productor y director, Ricard Ustrell.

Blanco y en botella, tuvieron razón quienes apostaban por ello, porque desde hace un mes Jordi González lleva las riendas del programa y empieza a estar como Pedro por su casa en aquel plató, su histórico hábitat habitual, y advierto que cada vez va adquiriendo más complicidad con sus colaboradores.

Es más. Si hablamos de retorno, González lideró este sábado la noche con un 14,5% de cuota de pantalla, destacando la buena aceptación entre dos franjas de la audiencia: la joven (entre los 13 y los 24 años) y la madura (por encima de los 64 años). Este dato es muy importante.

En cuanto al abanico de estrellas nacionales e internacionales del 'Col·lapse' sigue estando en el podium de los tres mejores programas históricos de TV3, igualando el nivel los invitados del Angel Casas Show, y del 'Ja hi som' de Alfons Arús. Mi más sincera felicitación al equipo de producción.

¡Ah, si! Sobre el Planeta.

Es posible que algunos de ustedes hayan advertido que desde el fallo que tuvo lugar el pasado jueves del reciente premio Planeta, ni he realizado mención alguna sobre el premiado, ni me he pronunciado sobre el mismo. Es correcto.

Miren: a Juan del Val ni lo conozco personalmente, ni he cruzado con él un saludo en la vida. Y desde luego tampoco he leído su novela, pues todavía no está a la venta, y por tanto no pino. Cuando la compre (si lo hago) y la lea (si también lo hago) opinaré. O igual no. No estamos obligados a opinar sobre todo. Y especialmente de manera pública.

Lo que de momento casi todo lo que leo sobre el premiado me parece de un encarnizamiento desmedido realizado desde la envidia, e incluso desde el odio por parte quienes han obtenido su gloria a cambio de un puñado de “Me gusta” en sus redes sociales. Ese es su premio: sus “Likes”, para poder enseñarlos en casa durante la paella de los domingos y recibir el aplauso de la familia.

Si algún día me presento al Planeta, con el seudónimo de un ñu, no se enfaden. Espérense a leer la novela.