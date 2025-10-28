Esta es la misteriosa casa donde viven los concursantes de 'Operación triunfo 2025'

Teyou, Max, Guille y ‘los demás’ acaparan durante estas semanas gran parte de las conversaciones del país. Aunque pueda parecerte el título de una canción de Amaral son algunos de los protagonistas de esta nueva edición de 'Operación triunfo 2025'.

Sus seguidores pueden verlos en su vida cotidiana a través del canal oficial de Youtube de 'Operación triunfo'. En cambio, las galas y el contenido exclusivo se ofrecen solo en la plataforma de Amazon Prime Video.

Como no podía ser de otra forma, los nuevos protagonistas del ‘talent show’ son el contenido predilecto para una gran cantidad de usuarios de TikTok y otras redes sociales. Pero, ¿dónde se ubica la academia más famosa de la televisión?

El Parc Audiovisual de Catalunya

Desde hace unos años, la 'Academia de Operación triunfo' se encuentra en el Parc Audiovisual de Catalunya. El Parc no solo tiene el plató donde se desarrollan las galas, sino también la casa de 'OT', el lugar donde conviven y ensayan durante la semana para ejecutar cada lunes sus actuaciones.

El Parc Audiovisual de Catalunya es un centro de producción audiovisual que ofrece servicios e instalaciones para grabar películas, videoclips, anuncios y, en este caso, programas de televisión.

Alberga un edificio rehabilitado y se ha convertido en un lugar de referencia para el sector, ya que dispone de platós, servicios de producción y el Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya.

Un ‘reality show’ con escenas poco normales

Además de acumular una gran cantidad de éxitos en la indústria cinematográfica, también guarda un pasado marcado por las conspiraciones más escalofriantes, debido al pasado del edificio.

De hecho, en internet hay distintas teorías en las que se asegura que el edificio está encantado y, como ejemplo, algunos fanáticos de 'OT' comparten momentos del ‘reality show’ en el que, según ellos, suceden cosas de rara explicación.

Este misterioso sitio que ahora se llama Parc Audiovisual de Catalunya, antes era el antiguo Hospital del Tórax, ubicado en la ciudad de Terrassa.

Un lugar de éxito

La realidad es que el espacio está prácticamente ligado con el éxito. De ello, son un ejemplo algunas de las producciones que se han realizado en el emplazamiento egarense.

Para los amantes del cine, puede resultar interesante saber que películas como ‘El fotógrafo de Mauthausen’, ‘Contratiempo’, ‘REC 2’, ‘REC 4’ o ‘Un monstruo viene a verme’ han sido grabadas allí.

En relación con las series, el Parc Audiovisual de Catalunya ha acogido producciones como ‘El cuerpo en llamas’, ‘Quién es Erin Carter’ o 'The Crown'.

Además, Shakira y Manuel Turizo escogieron el Parc como su escenario perfecto para grabar su tema ‘Copa Vacía’, al igual que ya ocurrió con las colaboraciones de la cantante colombiana con David Guetta o The Black Eyed Peas.

Por lo que hace a la publicidad, Freixenet y Danone son otros ejemplos de empresas que han escogido los estudios de Terrassa para grabar sus campañas.

La Ciudad Sanatorial del régimen

Este enigmático edificio tiene tantas teorías a su alrededor como distintas facetas en el pasado.

En primera instancia, durante la dictadura franquista, fue un hospital especializado en enfermos de tuberculosis. El régimen bautizó este enclave como Ciudad Sanatorial de Terrassa y estaba inspirado en los hospitales alemanes del siglo XIX. Por este motivo, para cuando se inauguró en 1952 el edificio ya estaba funcionalmente obsoleto.

Dentro del lugar, los pacientes y trabajadores tenían un gran abanico de servicios -sala de cine, capilla o biblioteca- a su disposición para que no necesitaran salir de ahí, y así poder garantizar un mayor aislamiento de la enfermedad.

Hospital del Tórax

Con los años, debido a un supuesto control de la efímera enfermedad, la clínica médica también fue orientada a tratar pacientes con distintas patologías respiratorias y cardiacas. En ese momento, fue cuando se le otorgó el nombre de Hospital del Tórax y fue cerrado en 1986.

Finalmente, en el año 1991, se inauguró la residencia La Pineda, un centro público ubicado en una ala del edificio que estaba destinado a personas con discapacidades psíquicas severas. Esta última clínica se vio obligada a trasladarse a un edificio del centro de la ciudad, porque el Ayuntamiento de Terrassa y la Generalitat de Catalunya llegaron a un acuerdo para convertir el espacio en el Parc Audiovisual de Catalunya. El proyecto se hizo realidad en 2014.

La novena planta

Las teorías más descabelladas han nacido a raíz de que el Hospital del Tórax fuera el hospital con el índice de suicidios más elevado del país. Se dice que los enfermos se precipitaban desde la novena planta del hospital; una lenta y dolorosa tuberculosis provocaba en ellos una agonía que, supuestamente, les hacía perder la cabeza.

En la actualidad, distintas personas comparten vídeos a través de plataformas como TikTok o Youtube asegurando que han presenciado cambios de temperatura, ruidos extraños, sillas de ruedas que se mueven solas y apariciones de niños fantasma.

De 'Cuarto Milenio' a 'La Marató 2024'

Es más, el programa de televisión ‘Cuarto Milenio’ de Iker Jiménez le ha dedicado un programa, afirmando que habían podido registrar psicofonías en el interior de este enigmático edificio.

Por otro lado, el programa ‘Tot Es Mou’ de 3Cat también grabó contenido relacionado con las crónicas del lugar y existen al menos un par de libros dedicados a las anécdotas que giran alrededor del hospital.

Sin embargo, el espacio no deja de ser elegido para eventos importantes, como fue 'La Marató 2024' de TV3. El proyecto solidario del año pasado iba dedicado a las enfermedades respiratorias, y la televisión catalana decidió que el Parc Audiovisual de Catalunya era el escenario idóneo para convertirse en la sede de la edición, por su estrecha relación con el tema principal.

Cabe destacar que los más curiosos pueden realizar visitas guiadas al Parc -y parte del antiguo hospital- para descubrir los secretos e historias que rodean el lugar egarense.