'El segon cafè', actualidad e historias humanas en La 2Cat con Cristina Villanueva

TVE acaba de dar el pistoletazo de salida de La 2Cat (lo hizo el lunes 13 octubre) y, con ella, de la nueva programación en catalán de la cadena, con un 70% de la oferta en ese idioma. Uno de los puntales de su renovada parrilla es 'El segon cafè', el programa diario que tomará el relevo, cada mañana de lunes a viernes, del 'Cafè d’idees' de Gemma Nierga, a partir de este lunes 27 de octubre. Está presentado por la periodista catalana Cristina Villanueva, que regresa a TVE después de 19 años en La Sexta.

El magacín, que se emite en directo desde las 10.35 a las 13.00 horas, corre a cargo de Videre Cat, productora con base en Catalunya propiedad de Prensa Ibérica. Al frente de la producción ejecutiva de 'El segon cafè', que tiene a la periodista Elisabet Cortiles como copresentadora cubriendo la última hora informativa y a Yael Brusca explicando cada día todo de lo que la gente habla, están Beatriz Maesso y Guillem Carol.

Enfoque humano y social

El programa se plantea como un espacio donde la actualidad se abordará desde un enfoque más humano y social, dando voz a historias cercanas, sin renunciar al entretenimiento, pero siempre con un fuerte vínculo con los hechos del día y con la mirada puesta en el territorio. "Un formato con un estilo directo, ágil y con ritmo", señalan desde la productora.

"Apostamos por un programa con una mirada propia, marcado por la personalidad de su presentadora, que sepa conectar con la audiencia desde la cercanía, la frescura y la autenticidad. Pero, sobre todo, buscamos estar anclados a la actualidad: los temas del día serán siempre nuestro eje y nuestra razón de ser", añaden.

Cristina Villanueva / RTVE

Lo corrobora Villanueva: "Queremos mostrar la Catalunya real, en la que vivimos, que es muy diversa y plural", señala la presentadora, que tiene muy claro que quieren "huir de la confrontación, de dividir por dividir". "Llevamos mucho tiempo viviendo juntos y no vamos a dejar arrastrarnos por eso porque ahora el odio sea lo que mueve las redes, que es lo que está en boga", reitera. "Queremos rehuir del entorno de crispación e ir a los problemas que tenemos como sociedad", añade.

"'El segon cafè' va a tener un poco de todo, sin olvidar el pulso de la calle, porque no deja de ser un programa para ponernos al día por la mañana", comenta Villanueva. En la primera parte del programa, hasta alrededor de las doce, habrá una mesa de análisis más informativa y, a partir de entonces, otra más distendida, en la que participarán los responsables de las diversas secciones, que tienen un marcado tono de servicio público.

Salud mental y consumo

Como ‘Ment sana’, con la neuropsicóloga Alba Cardalba; ‘El consultori’, con la ginecóloga Marimer Pérez y la sexóloga Elena Crespi; ‘Ciència i energia’, con la divulgadora científica Patrícia Canut; ‘Habitatge’, con el doctor en Humanidades Jordi Mir y la abogada Cristina Vallejo, y ‘La butxaca’, con el periodista económico Umberto Salerno y el economista Jordi Martínez, entre otras.

Entre los colaboradores de El segon cafè hay nombres como Olga Viza, Pepa Fernández, Marta Pascal y Guillem Sánchez. Su presentadora destaca la presencia femenina. «El 90% son mujeres», afirma Villanueva, que completará la oferta informativa matinal de La2Cat después del 'Cafè d’idees' de Gemma Nierga.

La periodista Cristina Villanueva en la redacción de El Periódico. / Ricard Cugat / EPC

"Su programa lleva una parte muy informativa, mientras que nosotros somos 'El segon cafè', ese que te tomas con las amigas si tienes un huequito, en el que charlas de otras cosas de manera reposada. Es esa filosofía de estar juntos y de compartir", agrega la presentadora, que está ilusionada por trabajar en su tierra natal, y en catalán, después de 19 años en Madrid.

"Ha sido un regalo muy bonito poder volver a casa y, además, a TVE, donde comencé. Es como cerrar el círculo. Ha sido maravilloso reencontrarme con gente con la que empecé, que me han recibido con mucho cariño. En el momento actual, en el que el mundo está tan crispado y donde predomina el odio, encontrar ese amor me ha venido estupendamente", afirma la periodista, que reconoce que se ha tenido que poner las pilas con el catalán.

En catalán

"En Madrid lo he usado poco. Pero he estado en contacto con muchos catalanes y nos encontrábamos en días señalados, así que lo he mantenido", confiesa. "Me pondré las pilas con expresiones que a lo mejor no usas tanto como haciendo un programa diario de dos horas y media. Una de las cosas que quiero incorporar en el programa es una unidad lingüística no solo para mí, sino para todo el público, para corregir esos fallitos que hacemos siempre de forma continuada", adelanta.

"Al final yo soy castellanohablante, soy hija de la normalización lingüística porque aprendí catalán en mi colegio y con mis amigos. Soy una persona completamente bilingüe y, por supuesto, seguro que tengo fallos, igual que los tengo en castellano. A lo mejor usas más una palabra que no es incorrecta, pero para la que un catalanohablante utilizaría otra expresión. Pero eso también es la Catalunya real", subraya la periodista, que tuvo que tomar una decisión difícil dejando La Sexta.

19 años en La Sexta

"No ha sido fácil porque en La Sexta he estado muy bien. Allí explosioné a nivel profesional, aunque llevaba todo lo aprendido en TVE, que es la mejor escuela porque tiene profesionales en todos los ámbitos de los que te empapas y aprendes", comenta. "La Sexta me dio la oportunidad de darme cuenta de todo lo que sabía y de ponerlo en práctica. De repente me encontré con algo que ha hecho muy poquita gente, que es empezar una tele completamente desde cero", señala.

Sin embargo, después de casi dos décadas en la cadena, le motivaba hacer un cambio. "Después de 19 años, a veces tienes la sensación de que te has amoldado o acoplado, no sé cómo definirlo. Necesitaba un cambio, por mi familia y por mí", afirma Villanueva.

'El segon cafè' le da la oportunidad de experimentar con un nuevo formato, de corte informativo pero también con un cariz más social y humano. Además, su regreso a TVE le permitirá desarrollar un nuevo proyecto, un programa de reportajes, que espera poder poner en marcha más adelante.