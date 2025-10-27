De ‘Gente joven’ a OT 24

Hace pocos días, el pasado viernes, se cumplieron 24 años de la primera edición de Operación Triunfo. He leído hace poco OT ha cambiado la historia de la Televisión. Tranquilicemonos. Operación Triunfo ha sido (y lo es también ahora) un exitoso concurso, pero no ha cambiado historia alguna.

Recordaré simplemente que a mediados de los 70 era la misma Televisión Española quien los domingos por la mañana emitía un concurso denominado “Gente joven” y que supuso el germen de Operación Triunfo, en el que diferentes concursantes participaban para ganar la máxima nota del jurado; por aquel entonces formado por cinco personas.

De la misma manera que David Bisbal, Chenoa, Rosa, David Bustamante, Beth, Aitana o Ana Guerra, entre muchos otros, han saltado al estrellato tras su participación en las diferentes ediciones de OT, en “Gente joven” se dieron a conocer y posteriormente alcanzaron la fama artistas de la talla de Mecano (con Nacho, José María Cano y Ana Torroja interpretando el conocido tema Al Alba, de Luis Eduardo Aute), Francisco o María del Monte.

Ni que decir tiene que todo ha cambiado mucho a todos los niveles; sin ir más lejos, el arranque de “Gente joven” se iniciaba con su sintonía que duraba 70 segundos (hoy en día, toda una eternidad) y cuyo tiempo se aprovechaba para mostrar los rótulos de Jesús Gluck (el director de la orquesta), Paco Bello (el decorador), Juan García Doncel (el iluminador Jefe), Joaquín Palomares (el productor), Fernando Juan Santos (como guionista y director del programa) y la realización de Hernández Batalla.

Existe un mundo entre los antiguos platós en Prado del Rey en Madrid y los posteriores espacios de los concursantes repartidos primero entre la academia de Gestmusic y el hotel, y el actual y gigantesco complejo del Parc Audiovisual de Terrassa, donde se graba la edición de OT 24; exactamente la misma travesía que el programa ha vivido a través de sus diferentes operadores, como TVE, Telecinco o el actual Primer Video. Siempre he pensado que la primera, la de TVE, siempre fue la genuina y la mejor, cuyos artistas desconocían completamente el inmenso movimiento de seguidores que les seguían desde fuera del plató.

La presentación ha pasado de Isabel Tenaille o Marisa Abad, a Carlos Lozano, Roberto Leal o la actual Chenoa, pero reconozcamos que todo esto sin Tinet Rubira ni Noemí Galera no existiría.