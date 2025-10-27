Opinión | 'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: El inicio de una gran aventura informativa mucho más relajada, como un buen segundo café
Aquí empieza una nueva aventura. Con un objetivo muy claro: huir de la confrontación, la polarización y la división. Cuando la actualidad gira vertiginosamente, cuando las redes —e incluso la política— se mueven a golpe de emociones, de gritos... nosotros elegimos escuchar.
Hablaremos de actualidad, sí. Pero sobre todo, hablaremos de nosotros, de ti y de mí. De aquello que nos mueve, nos da esperanza o nos hace sufrir: nuestra juventud, la vivienda, la educación, la salud mental y el bienestar, la Inteligencia Artificial...
Soluciones mágicas no tenemos, pero sí un espacio para la concordia y para hacernos preguntas...
A aquellos que esparcen el miedo y el odio, a quienes quieren que bajemos los brazos, a quienes intentan anular la esperanza, les decimos bien alto y claro: eso no pasará.
Bienvenidos a 'El segon cafè', un lugar para poner sensatez y reconciliarnos con la conversación.
Un café con menos ruido y más humor y alegría.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
- El regreso de los Pecos: 'No paraban de gritar, y a nosotros lo que nos gustaba era que nos escucharan
- Los Pecos, la venganza de un fenómeno fan menospreciado, en un sólido concierto en el Palau Sant Jordi
- Amaia Montero, regreso a lo grande
- Oriol Pla, nominado a los Emmy Internacionales por 'Yo, adicto': 'Es bonito que algo hecho en Barcelona llegue a la otra punta del mundo
- ¡Salta la sorpresa en Europa!
- El Palau Güell de Gaudí, un edificio Patrimonio Mundial, siempre de actualidad
- La nueva locura por la salsa: de Bad Bunny y Nathy Peluso al festival Salsón