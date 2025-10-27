El Editorial de Cristina Villanueva: El inicio de una gran aventura informativa mucho más relajada, como un buen segundo café

Aquí empieza una nueva aventura. Con un objetivo muy claro: huir de la confrontación, la polarización y la división. Cuando la actualidad gira vertiginosamente, cuando las redes —e incluso la política— se mueven a golpe de emociones, de gritos... nosotros elegimos escuchar.

Hablaremos de actualidad, sí. Pero sobre todo, hablaremos de nosotros, de ti y de mí. De aquello que nos mueve, nos da esperanza o nos hace sufrir: nuestra juventud, la vivienda, la educación, la salud mental y el bienestar, la Inteligencia Artificial...

Soluciones mágicas no tenemos, pero sí un espacio para la concordia y para hacernos preguntas...

A aquellos que esparcen el miedo y el odio, a quienes quieren que bajemos los brazos, a quienes intentan anular la esperanza, les decimos bien alto y claro: eso no pasará.

Bienvenidos a 'El segon cafè', un lugar para poner sensatez y reconciliarnos con la conversación.

Un café con menos ruido y más humor y alegría.