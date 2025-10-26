Àlex Monner: "En 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza' tuve momentos de mucha inseguridad"

A sus 30 años, Àlex Monner lleva casi una cincuentena de títulos a sus espaldas: 'Polseres vermelles', 'Vivir sin permiso', 'Sé quién eres', 'La línea invisible', 'Héroes'... Y 'La Ruta', la serie que revivía el fenómeno del bakalao en la València de los años 80 y principios de los 90. Ahora vuelve a retomar el personaje de esa ficción, Marc Ribó, en 'La ruta. Vol. 2: Ibiza', que estrena este domingo 25 de octubre Atresplayer, donde también interpreta al padre del protagonista.

--¿Cómo ha sido el reencuentro con Marc?

Espectacular. Marc es un personaje con el que disfruté muchísimo en la primera temporada y al que me ha encantado volver y seguir buscando cosas de él y aprendiendo. Con Borja [Soler, uno de los creadores de la serie] y todo el equipo he hablado muchísimo sobre cómo tenían que ser los personajes, cómo debía evolucionar Marc y cómo construir a Manuel, su padre. Diría que es el proyecto que más me he currado de mi vida y en el que más gente motivada para trabajar al máximo me he encontrado. Ha sido una experiencia creativa muy nutritiva, aunque también ha habido momentos de sufrimiento y de preguntarte muchas cosas. Pero precisamente por eso creo que es el trabajo del que más he aprendido como actor hasta ahora.

--¿Lo más complejo ha sido ese doble papel?

Sí, había como dos vías: hacer dos personajes parecidos, jugando con matices sutiles que llevaran a entender al espectador que son personas distintas, o todo lo contrario, que era hacer una construcción con un físico diferente. Desde la escritura ya estaba planteado que fueran muy distintos, y a mí eso me apetecía mucho. Ya en las primeras conversaciones dijimos de construir a Manuel con una voz diferente, que naciera desde otro sitio y me separara mucho de Marc. Hubo momentos de mucha inseguridad. El primer día de rodaje compuse el personaje con una dentadura postiza que me hizo mi padre, que es protésico dental, pero acabé tirándola a la basura porque no me acababa de encajar. Así que hubo momentos complejos.

--¿En qué se diferencian sus dos personajes, Marc y Manuel?

Marc es alguien al que las cosas le han venido dadas, que ha encontrado su lugar en el mundo más rápido, lo que se le da bien. A nivel físico es como mucho más estirado, está un poco más a la retaguardia, expectante, más desconfiado, como un gato. Manuel, en cambio, es un tipo que te va a buscar, que se tiene que ganar a la gente. Además, ha tenido dificultades físicas y ha tenido que construir una confianza en sí mismo, no te mira desde encima del hombro, sino desde otro lugar, más desde abajo.

--¿Se le ha quedado algo de Marc o de Manuel después de interpretarlos?

Totalmente. De hecho, ahora siento que podría hacer a un Manuel mucho más compacto que los primeros días del rodaje. Creo que eso le pasa hasta al actor que lleva dos años preparándose para un personaje. Los primeros días tienes que hacerte con el set, con la energía, y el personaje se acaba condensando en el rodaje. Yo ahora conozco mucho más a Manuel y podría hacerlo otra temporada teniéndolo mucho más agarrado, que es lo que me ha pasado con Marc, que ya lo tenía más por la mano. Además, he visto la serie varias veces y, de alguna forma, el personaje ha podido madurar y crecer en mí con la experiencia que yo he tenido viéndolo en la pantalla. Aparte, esta temporada el viaje que ha habido con Manuel, a nivel actoral, ha sido muy bestia, de preguntarte cada día “¿dónde está este hombre dentro de mí?”. Las últimas semanas de rodaje fueron una pasada, sentía al personaje vibrar por dentro.

Àlex Monner, como Marc en 'La Ruta. Vol 2: Ibiza' / LAIA LLUCH / ATRESMEDIA

--¿Ha tenido algún referente para construir a Manuel?

Sí, había varios personajes ahí dando vueltas. Uno de ellos fue Peter Falk en 'Una mujer bajo la influencia'. No sé si los actores somos conscientes de hasta qué punto papeles que nos gustan acaban integrándose en nosotros y en qué momento salen. Pero yo notaba una influencia muy fuerte de dos personajes de Paul Thomas Anderson que me gustan mucho, el de Joaquim Phoenix en 'The Master', y el de Daniel Day-Lewis en 'Pozos de ambición' ('There Will Be Blood'). Son interpretaciones muy físicas que me han influido a la hora de hacer a Manuel. Tal vez también porque se enmarcan en contextos que son muy lejanos al hoy en día y eso, de alguna forma, afloraba.

--En el primer capítulo de 'La Ruta. Vol.2: Ibiza' hay un monólogo de Marc sobre “hacer tuyas las cosas que no eran tuyas”. ¿Ese es el punto de partida del personaje en esta nueva etapa?

Sí, totalmente. Marc es alguien que ha tenido que adueñarse de una vida que, a priori, no era la suya. Por eso dice que se hizo DJ: porque mezcla músicas de otros y las reinterpreta delante de los demás. Es su manera de construir su identidad. Creo que no es un tipo confiado, precisamente porque siente que en cualquier momento puede perder todo lo que tiene y le sustentaba como persona.

Àlex Monner, como Manuel en 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza' / LAIA LLUCH / ATRESMEDIA

--¿Le importa la plataforma donde se ve su trabajo?

Evidentemente tienes una idea sobre cómo es cada plataforma, qué sello lleva construyéndose, y el nivel de exposición que puede tener. Pero, a priori, no me importa mucho y podría hacer una serie en cualquiera de elllas. Si el personaje y los compañeros con los que me voy a encontrar molan, la plataforma que sea me da igual. En este caso, Atresplayer lleva tiempo apostando por series con un sello más actual y juvenil, por cosas más arriesgadas, y no pensando en tener que gustar a todo el mundo. Y a veces lo que pasa es que, gracias a no querer gustar a todo el mundo, acabas haciendo cosas que tienen calidad. Porque cuando intentas homogeneizar al público al que te vas a dirigir, las apuestas acaban siendo más homogéneas también.

--En la primera temporada de la serie, Marc estaba muy arropado por su grupo de amigos. ¿Qué le ha atraído de este Marc de los nuevos episodios, ya en la treintena, que llega a Ibiza?

Me ha gustado interpretar a un personaje que se cree una estrella, que es un chulo y, a la vez, un tío oscuro, con toda la rabia que tiene dentro. Y mezclarlo con momentos en los que Marc se quita la careta y se muestra muy vulnerable. Me he regodeado sin ningún tipo de miedo jugando con esos dos extremos, diciendo: Este tío es un egocéntrico y, a la vez, necesita más amor que nunca en su vida. Digamos que lo entendía, y luego se trataba de calibrar con Borja [uno de los creadores] en qué momento se tenía que ver más una cosa u otra.

--En los créditos de la serie se menciona la DANA que les pilló durante el rodaje de la serie y que se cobró la vida de tantas personas, sobre todo en València. ¿Cómo fue esa experiencia?

Muy bestia. Estábamos rodando una escena del tercer capítulo y nos cayó la tormenta encima, literalmente. Tuvimos que quedarnos a dormir todo el equipo en la localización, un internado abandonado, sin luz ni agua. Fue muy 'heavy'. El rodaje se paró dos semanas y hubo que replantearse si seguir o no.