'Versión española', en la Seminci de Valladolid con Malena Alterio

'Versión española', el programa de cine español de TVE, emite este sábado 25 de octubre un programa especial desde el Teatro Calderón de Valladolid con motivo de la 70º edición de la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid (La 2, 22.00 horas).

El coloquio, moderado por Cayetana Guillén Cuervo, contará con la participación del público asistente y con la presencia de Malena Alterio y Antonio Méndez Esparza, actriz y director de la película de estreno de esta semana en el programa de La 2: 'Que nadie duerma'.

Basada en una novela de Millás

Adaptación de la novela homónima de Juan José Millás, ‘Que nadie duerma’ supuso un antes y un después en la carrera de Malena Alterio. La actriz ganó el Premio Goya por su interpretación en este relato sobre la resistencia femenina en la sociedad contemporánea. El largometraje también le reportó a la actriz el Premio Forqué, el Premio Feroz y el Premio de la Unión de Actores y Actrices.

Aitana Sánchez Gijón, José Luis Torrijos, Rodrigo Poisón, Manuel de Blas y Mariona Ribas, entre otros, acompañan a Alterio en esta comedia negra sobre una mujer, Lucía, que pierde su empleo como programadora informática y decide dar un vuelco a su vida: convertirse en taxista.

Al volante de su taxi, recorriendo las calles de Madrid, esperará pacientemente la ocasión de llevar en él a su vecino desaparecido, del que se ha enamorado.