"Ha perdido nuestra confianza": Junts da por roto el acuerdo que le dio la presidencia de la CCMA a Rosa Romà

El diputado de Junts Agustí Colomines ha dado por roto el acuerdo que permitió la presidencia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de Rosa Romà: "Ha perdido nuestra confianza. No tiene los votos para ser consellera y después presidenta. Desde este momento consideramos roto todo lo que se pactó en 2022".

En la comisión de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en el Parlament, Junts ha criticado cómo se gestó la plataforma 3Cat y que no se celebre un consejo extraordinario del ente para "analizar la deriva de TV3 y Catalunya Ràdio en los últimos meses" tal como habían pedido los consejeros de Junts. PSC, ERC y Junts alcanzaron un acuerdo a finales de 2021 por el que se renovaron varios cargos que dependen del Parlament, y entre otros, se proponía a Rosa Romà para presidir la CCMA.

Proceso de "desnacionalización"

Por su parte, Romà ha negado que en TV3 y Catalunya Ràdio se esté viviendo un proceso de "desnacionalización". Romà también ha asegurado que el balance del actual equipo de gobierno es "extremadamente positivo", con "unas grandes audiencias y unos grandes resultados", y ha pedido que aparten del punto de mira a los profesionales de las diferentes emisoras. "Cuando hablan de falta de calidad de los contenidos y de banalización, a quienes señalan es a los profesionales", ha alertado.

Durante su intervención, la diputada de ERC Marta Vilalta denunció la "campaña de desprestigio" en TV3 y Catalunya Ràdio por parte de Junts y advirtió de que es "una falta de respeto" a los trabajadores. "Cuando algunos ven que no pueden controlar el juguete, lo rompen", ha añadido.

Audiencias de 3CatInfo

Romà ha celebrado las cifras de audiencia, aunque ha subrayado que el crecimiento de espectadores no era el objetivo que tenían al crear la nueva marca. Según la presidenta de la CCMA, la prioridad era que los medios pudieran "explicarse mejor" y ganar presencia en espacios donde les cuesta más tener protagonismo, como en el ámbito digital. En cualquier caso, defendió que los medios públicos ayudan a garantizar una ciudadanía "bien informada" y con "valores democráticos", especialmente en un momento "de amenaza por los discursos de desinformación, odio y autoritarismo".

En un comunicado, 3Cat ha asegurado que el estreno de 3CatInfo ha impulsado las audiencias del universo informativo, con un crecimiento destacado a nivel digital, el liderazgo de los 'Telenotícies' y el aumento de seguimiento de los canales 24 horas tanto en televisión como en radio. Desde su estreno, el ecosistema digital de 3CatInfo ha registrado 2,3 millones de dispositivos y ha crecido un 11% el número de dispositivos que acceden a la aplicación diariamente.

Según datos de la CCMA, casi la mitad (el 48,8%) de los catalanes han conectado con contenidos informativos de 3CatInfo en el último mes. En cuanto a los informativos, siguen manteniendo el liderazgo en sus franjas. El 'TN Vespre' y el 'TN Comarques', además, han subido de espectadores en un 3% y un 5%, respectivamente. Los vídeos informativos en redes también se han reproducido un 16% más que antes del estreno del nuevo modelo. En la radio, la audiencia digital ha subido un 19% respecto a la media diaria de este año.