El día después: amor por el fútbol

En el verano de 1990 empezaron a emitir de manera oficial las tres primeras televisiones privadas en España. Por este orden fueron: Antena 3, Telecinco y Canal Plus.

Para poder ver este último canal, que emitía de manera codificada, debíamos poseer un codificador de color negro que se conectaba al televisor mediante un cable euroconector. Empezaba la televisión de pago en España y eso de pagar por ver la tele no era un imposible.

Cuando la Liga pertenecía al reino de la normalidad y se iniciaba en septiembre, comenzó aquella temporada con la emisión de un primer partido entre Valencia y Atlético de Madrid. Y casi un mes después se estrenó 'El día después', un programa resumen de la jornada que se emitía 24 horas tras el final de la misma, como si estuviésemos en el mismo 'Estudio estadio' de los lunes en TVE en los años 80, pero con una cuidado especial en el tratamiento de las imágenes: el amor por el fútbol.

En 'El día después' hemos visto -¡y escuchado!- cómo se desgañitaba un desesperado Benito Floro, entonces entrenador del Real Madrid, cuando su equipo perdía en el Camp d’Esports ante el Lleida; una bronca que por cierto le costó el cargo al míster. O el famoso “Joder Rafa, me cago en mi madre”, por parte del árbitro Mejuto González en La Romareda.

35 años más tarde el espíritu de 'El día después' sigue siendo el mismo: disfrutar con el fútbol, hoy con unas novedades tecnológicas incomparables a las de hace más de tres décadas y una mesa formada por Carlos Martínez, Gerard López, Álvaro Benito, Noemí de Miguel… y un tratamiento y respeto por el fútbol fuera de lo común. Jamás escuché un grito en aquel plató. Y sólo he visto sonrisas.

Los múltiples conductores que ha tenido el espacio, como Nacho Lewin y Jorge Valdano, el mítico Michael Robinson y Lobo Carrasco, y otros como Josep Pedrerol, Maldini, Joaquín Ramos Marcos, Antoni Daimiel, Raúl Ruiz, Santi Cañizares, José Antonio Ponseti, etc… muchos bajo la batuta de Alfredo Relaño.

Hemos visto secciones míticas como “Lo que el ojo no ve”. Aunque el auténtico secreto del éxito de 'El día después' es precisamente aquello que “el espectador no ve”: el equipazo que atesora detrás de las cámaras.

Lo vi este lunes y me partía la caja observando el video de los dobles que tiene José Bordalás en su propio estadio. En el fondo, el fútbol no es necesario tomarlo tan en serio.