Judit, cuarta expulsada de 'OT 2025': "Me costó adaptarme a las nuevas dinámicas y a tener cámaras por todas partes"

La cuarta expulsión de 'Operación Triunfo 2025' fue la más ajustada de la edición: el público salvó a Lucia Casani con un 50,3% de los votos y fue Judit la concursante que, con el 49,7% restante, finalmente abandonó la Academia el pasado lunes. La joven 'triunfita' catalana, que conquistó a la audiencia con su actuación en la Gala 0 del programa de Amazon Prime Video, fue cuestionada durante el formato por tener una actitud "fría" y los profesores llegaron a decirle que se le "estaba haciendo bola el concurso".

"Cuando recibí este 'feedback', esto me lo llevé al terreno personal y acabé pensando que se estaban refiriendo a que yo soy una persona fría, pero creo que iba más hacia la interpretación de las galas, y que se tenía que trabajar un poco la expresión", analiza ahora la artista. "Cuando estás allí es un momento bastante vulnerable, te lo crees todo, lo magnificas todo, y ahora que lo veo con distancia es verdad que quizás en las actuaciones no se viera en la interpretación la manera en que lo estaba sintiendo", comenta la intérprete.

Judit y Lucía, nominadas de la gala 5 de 'OT 2025' / Jose Irun

Olvidar las cámaras

"Cuando entramos somos 16 personas de golpe con personalidades diferentes. Yo no soy introvertida ni tímida, pero tampoco soy la persona más extrovertida de inicio", explica la artista. "Me costó adaptarme un poco a las nuevas dinámicas, a tener cámaras por todas partes y a estar controlada todo el rato. Era todo muy nuevo y podía llegar a ser un poco estresante", añade. Judit asegura que estuvo todo el concurso "con el freno de mano puesto" por las cámaras y los micrófonos que la rodeaban.

Sin embargo, durante la semana de nominación, la joven consiguió "hacer un clic". "Esta semana me he mostrado tal y como soy y me he sentido identificada todo el rato. Yo no esperaba irme tan pronto, pero ha sido justo, Lucía es muy buena también", asegura.

La situación del catalán

La intérprete también ha aclarado las declaraciones que hizo dentro del programa sobre la pérdida del catalán en Barcelona. "He podido ver mucho la evolución durante los últimos años con el turismo, y es muy chulo, la ciudad ha crecido muchísimo y da muchas oportunidades. Pero también, al haber mucha gente de fuera, en mi entorno se ha perdido un poco el catalán", manifiesta la artista.

"El castellano también es mi lengua materna, lo he estudiado y lo he hablado toda la vida, pero el catalán también. Perderlo cuando también forma parte de mi vida me da un poco de pena", analiza. "Yo estoy tranquilamente hablando en castellano, no tengo ningún problema y también se agradece por la gente que viene de fuera, pero cuando me hablan catalán es casa", matiza la 'triunfita'.

Tras su paso por el concurso, la intérprete catalana está feliz con todas sus actuaciones, pero lamenta no haber podido cantar temas más diversos, como algo de pop electrónico o, incluso, jazz, para poder mostrar la "versatilidad" de su voz. "La gente se queda con que mi voz es muy potente porque puede llegar a notas muy altas, pero también hay mucho color en las partes más íntimas y no he cantado cosas más pequeñitas", explica Judit.