Candela Peña: "Estoy muy orgullosa de mi catalanidad"

Candela Peña es catalana, de Gavà, pero lleva desde los 18 años viviendo en Madrid. La tres veces ganadora del Goya por sus papeles en 'Te doy mis ojos', 'Princesas' y 'Una pistola en cada mano' ha regresado a su tierra natal para ponerse al frente de uno de los nuevos programas de las noches de La 2Cat, 'Una tarda amb...' (los miércoles, a las 22.50 horas), donde entrevista a personas de diferentes ámbitos a las que admira. El proyecto, que dirige y presenta, le ha hecho ponerse las pilas con el catalán, que reconoce que tenía un poco oxidado.

--En la presentación del programa, Bob Pop (que será uno de los entrevistados) dijo que en 'Una tarda amb...' "veríamos a Candela escuchando, cuando muchas veces la hemos visto hablando". ¿Cómo ha vivido el paso a ese otro lado?

Me molestó que esa frase provocara risas. Las personas no somos lo que otros imaginan. Soy profundamente respetuosa con mi trabajo, y aquí Laura Folguera, la directora de contenidos de La 2 Cat, me pone en valor como directora y me encarga un programa, cosa que le agradezco infinitamente porque llevo mucho tiempo queriendo dirigir ficción y no ha sido posible. Aquí me da la posibilidad de ser la responsable absoluta del proyecto desde el principio hasta el final. En 'Una tarda amb...' he querido dar espacio y mostrar mi respeto a ocho personas que admiro, y también a los equipos que hacen los proyectos. Por eso se ven las tripas del programa.

--Además de Mònica López, que fue la protagonista del primer programa, ¿a quién veremos en los próximos?

A Mer, ginecóloga y obstetra especializada en menopausia; a Raül Balam; a Jesús y Carlos, peluquero de cine y posticero del Liceu; a la bailarina Elena Martín; a Bob Pop; a la dermatóloga Adriana Ribé; y a la escuela de interpretación de Nancy Tuñón, con ella, Jordi Oliver, Martita Jodar y Raúl Costafreda.

--Hay perfiles médicos poco habituales en programas de entrevistas.

Quería poner en valor a profesionales, sobre todo mujeres, que no suelen tener mucho espacio en los medios y, si los tienen, es en contextos más formales. 'Una tarda amb…' busca una charla tranquila, sin que sientan la presión de las cámaras, en la que estén cómodos y relajados, desde el respeto. No se va al chascarrillo. Por eso no me gustó que se dijera "veremos a Candela escuchando" y que la gente se riera. Creo que soy una actriz seria, una persona responsable, y quiero que se me tome en serio. Tampoco se puso en valor que Laura Folguera le diera el espacio como directora a otra mujer. Es que me han dado la posiblidad de levantar un programa como yo he querido hacerlo, y eso es de valorar en estos tiempos. Y sobre todo en un canal que apuesta por la pluralidad y la diversidad.

--Como con la lengua.

Mer, la ginecóloga, y Bob Pop son madrileños pero han desarrollado parte de su vida profesional en Barcelona y hablan catalán. Yo soy catalana, pero hija de una murciana y de un sevillano, con lo que yo era castellanohablante en casa aunque estudié en catalán porque me pilló la normalización lingüística. Y luego, a los 18 años, me vine a Madrid. Mi catalán estaba muy oxidado, pero no por eso quería dejar de hablar ese idioma que también es diverso, plural, en el que se combina con el castellano... En otro canal de televisión más exigente con la lengua no me hubieran dado ese espacio, pero en La 2Cat sí.

--La nota de prensa del programa habla de mostrar "una Catalunya diversa, lejos de estereotipos de una identidad catalana única". Porque hay muchos tipos de catalanes.

Exacto. Cuando grabamos el programa en agosto yo acababa de rodar una película para Netflix en la que hacía de 'mosso' d'Esquadra y fui consciente de lo precario que estaba mi catalán. Por eso me hizo ilusión que Laura Folguera me encargara esto en ese idioma, porque dije: es verdad que hay muchas formas de ser catalana y muchos tipos diferentes de orgullo. Yo estoy muy orgullosa de mi catalanalidad. En Madrid se valora mucho a los trabajadores catalanes, les hace mucha ilusión cuando digo que soy de aquí, pero soy un tipo de catalana concreta. Soy hija de dos emigrantes que fueron a Catalunya a buscarse la vida y que también han ayudado a enriquecerla.

--¿Hay guion o preguntas cerradas en el programa?

No. Son personas a las que conozco, que admiraba, y sabía lo que les quería preguntar, aunque no lo tuviera demasiado estructurado en la cabeza, sino dejando fluir la conversación. También hemos grabamos tres horas por personaje y luego nos hemos quedado con media hora, con las auténticas joyas. Ese es el encanto del montaje, y aquí he tenido la suerte de haber tenido a Marta Salas, con la que siempre he querido trabajar.

--Comentaba que llevaba tiempo queriendo estar detrás de un proyecto pero que hasta el momento no le habían dejado.

Sí, escribí una serie. Siempre he querido dirigir ficción, pero levantar una serie es complicado. Las plataformas tienen líneas editoriales muy claras y la autoría cada vez se está perdiendo más, porque te van haciendo el cauce por donde tiene que ir el río. Por ejemplo, yo nunca hubiera hecho el programa en un plató de televisión porque no me veo en ese contexto. Aquí me han dejado hacerlo en la calle, en sitios reales... Prefiero que se vea vida y que sea como el triunfo de lo normal, mostrar la parte relajada y humana detrás de cada invitado.

--En 'La revuelta' bromeó con que no quería ser la cara de la menopausia en España, pero es un tema del que habló con Mónica López en 'La tarda amb...' y del que volverá a hacerlo este miércoles con su invitada, una ginecóloga. ¿Cree que se está rompiendo el tabú?

En pocos años estamos intentando avanzar, pero tampoco tanto. Mi madre, cuando subíamos a tender, nos decía: "La ropa interior, para adentro". Es como que te avergonzaba poner unas bragas o un sujetador delante de las sábanas. Yo no tengo problema en la visualización de lo normal, porque que seas actriz o cantante no hace que no te atreviesen las mismas cosas que a las demás. Y si a la gente le ayuda oír a otras mujeres, fantástico. Pero, sobre todo, a quien tenemos que escuchar es a las profesionales y las especialistas.

--Aunque últimamente ha hecho series ('Hierro', 'El caso Asunta', 'Furia'...), llevaba seis años sin rodar cine, desde 'La boda de Rosa'. ¿Por qué?

Ojalá tuviera la respuesta, así intentaría modificarlo. No trabajo con muchísima continuidad. Tras 'Hierro', 'La boda de Rosa' o 'El caso Asunta', pensé que lloverían ofertas y no ha sido así. Ahora ha venido Netflix con esta película, con una productora argentina con la que tenía muchas ganas de trabajar. Por eso gracias a que un día David Broncano, cuando iba a promocionar 'Hierro', me dio la posibilidad de ir ahí a improvisar. Yo no soy colaboradora de televisión, solo he ido a dos programas de dos hombres a los que admiro profundamente, como Broncano y Marc Giró, porque creo en lo colectivo y que estar al lado de gente grande te hace más grande. Gracias a eso, y con cosas que hago en teatro como 'Peña más Peña', voy sobreviviendo en mi vida normal y en esta profesión que para mí es totalmente vocacional. Porque y soy la hija de los del bar pegado al cine de mi pueblo, que cuando molestaba me decían: "Métete en el cine".