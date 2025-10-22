Récord histórico de La 2Cat en RTVE Play

La programación de La 2Cat en RTVE Play ha alcanzado en esta última semana su cifra más alta de consumo digital desde septiembre de 2002. En total, se han registrado más de 100.000 visitantes únicos y cerca de 200.000 visualizaciones, una cifra que supera ampliamente el récord anterior, con un incremento del 177% respecto a su segunda semana de mayo de 2024.

Los nuevos programas de la franja de 'prime time' han sido los principales responsables de este aumento del seguimiento. Los tres contenidos más vistos han sido 'L'any que vas néixer', 'Una tarda amb...' y 'Mamarazzis Pop&Cor'.

Imágenes del NODO

El primero es el programa presentado por Xavi Bundó que revive la infancia de dos personajes conocidos utilizando imágenes del NODO. Se emite los martes, a las 22.00 horas, y su primera edición estuvo centrada en 1965, con Gemma Nierga y Jose Corbacho como protagonistas.

'Una tarda amb...' es el programa de entrevistas presentado y dirigido por Candela Peña, que se ofrece los miércoles a las 22.50 horas. En su primera semana de emisión tuvo como invitada a la actriz Mónica López.

Las 'Mamarazzis'

'Mamarazzis Pop&Cor' es el magacín en directo de Laura Fa y Lorena Vázquez, las 'Mamarazzis' de EL PERIÓDICO. Se emite los miércoles a las 22.00 horas, y repasa la actualidad de la prensa del corazón, además de incorporar temas como moda y redes.

Además, el directo de La 2Cat registra esta última semana 46.285 usuarios, un 750% más que la semana anterior.