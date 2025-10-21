Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje

Leire Martínez agradece el apoyo de 'OT' en plena polémica con La Oreja de Van Gogh: "Me habéis regalado mucho esta noche"

La artista salió a cantar 'Mi nombre' junto a los concursantes del 'talent show' de Amazon Prime Video

Leire Martínez

Leire Martínez / EUROPA PRESS

Marisa de Dios

Marisa de Dios

'OT' ha vivido este lunes por la noche una gala muy especial para Leire Martínez. La jurado del concurso musical de Amazon Prime Video, junto a Guille Milkyway, Abraham Mateo y Cris Regatero, no ha tenido unos días fáciles, después de que se hicera oficial un anuncio que llevaba sonando desde hacía tiempo: la reincorporación de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, grupo del que Leire se desvinculó hace un año y al que había dedicado 17 años de su vida.

La quinta gala de 'OT' le rindió un homenaje a la cantante ya desde el inicio, con la canción grupal. Los concursantes interpretaron 'Mi nombre', uno de los temas en solitario de Leire Martínez, con una letra que recuerda mucho a lo vivido por la artista con la Oreja de Van Gogh.

"Nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya / Ya lo hiciste una vez / Pero tú ya no podrás esconder más / Dos caras y un nombre", dice el estribillo.

La propia Leire salió al escenario al principio de la gala para acabar interpretando la canción con los concursantes y terminar todos fundidos en un abrazo. "Necesitaba un abracito", se justificó la artista.

"La reina"

El público estuvo un buen rato coreando su nombre después de la actuación, y Chenoa no quiso dejar pasar la oportunidad de darle su apoyo: "Aquí ya eras una eminencia, pero hoy te has coronado como la reina que eres", le lanzó.

No fueron las únicas muestras de cariño que recibó la cantante a lo largo de la quinta gala de 'OT'. Después de la expulsión de la noche, Noemí Galera también quiso darle su apoyo: "Leire, te queremos mucho", le lanzó.

La artista, por su parte, hizo mención a su situación justo después de las nominaciones: "Quiero agradecer a mis compis, que esta noche les pedí no tener que nominar porque me iba a costar la vida nominar a cualquiera", comenzó diciendo. "Me habéis regalado mucho esta noche", zanjó, aludiendo al apoyo recibido después del culebrón de La Oreja de Van Gogh.

