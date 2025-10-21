Leire Martínez agradece el apoyo de 'OT' en plena polémica con La Oreja de Van Gogh: "Me habéis regalado mucho esta noche"

'OT' ha vivido este lunes por la noche una gala muy especial para Leire Martínez. La jurado del concurso musical de Amazon Prime Video, junto a Guille Milkyway, Abraham Mateo y Cris Regatero, no ha tenido unos días fáciles, después de que se hicera oficial un anuncio que llevaba sonando desde hacía tiempo: la reincorporación de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, grupo del que Leire se desvinculó hace un año y al que había dedicado 17 años de su vida.

La quinta gala de 'OT' le rindió un homenaje a la cantante ya desde el inicio, con la canción grupal. Los concursantes interpretaron 'Mi nombre', uno de los temas en solitario de Leire Martínez, con una letra que recuerda mucho a lo vivido por la artista con la Oreja de Van Gogh.

"Nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya / Ya lo hiciste una vez / Pero tú ya no podrás esconder más / Dos caras y un nombre", dice el estribillo.

La propia Leire salió al escenario al principio de la gala para acabar interpretando la canción con los concursantes y terminar todos fundidos en un abrazo. "Necesitaba un abracito", se justificó la artista.

"La reina"

El público estuvo un buen rato coreando su nombre después de la actuación, y Chenoa no quiso dejar pasar la oportunidad de darle su apoyo: "Aquí ya eras una eminencia, pero hoy te has coronado como la reina que eres", le lanzó.

No fueron las únicas muestras de cariño que recibó la cantante a lo largo de la quinta gala de 'OT'. Después de la expulsión de la noche, Noemí Galera también quiso darle su apoyo: "Leire, te queremos mucho", le lanzó.

La artista, por su parte, hizo mención a su situación justo después de las nominaciones: "Quiero agradecer a mis compis, que esta noche les pedí no tener que nominar porque me iba a costar la vida nominar a cualquiera", comenzó diciendo. "Me habéis regalado mucho esta noche", zanjó, aludiendo al apoyo recibido después del culebrón de La Oreja de Van Gogh.