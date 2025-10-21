Así fue la visita de Gabriel Rufián a 'La revuelta': "Nunca jamás invites a Mazón, Mazón a prisión"

Este lunes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, acudió al programa 'La revuelta', que presenta David Broncano, donde ha hecho declaraciones polémicas y bromistas que ya están dando que hablar.

Hace tan solo dos semanas, Broncano compartió en su programa los resultados de la encuesta realizada en X, donde la audiencia podía votar qué invitado le gustaría que asistiera al programa. Rufián fue de las opciones más votadas, junto a Rosalía y algunos exconcursantes de 'Operación triunfo'.

Con la visita del político, 'La revuelta' superó, con un 14,4% de cuota de audiencia, a su gran rival 'El Hormiguero', que obtuvo un 14%.

Primer político en 'La revuelta'

La visita de Gabriel Rufián a 'La revuelta' es simbólica. Como dijo Broncano, "es la primera vez que un político en activo" participa en este espacio, razón que le obligaba, según él, a "mantener una distancia ideológica”.

En la entrevista, el presentador le sugirió a Rufián que enviara un mensaje, mirando a cámara, a algún político para que acudiese como invitado al programa. “Alberto, vente, que si no vendrá Ayuso”, dijo Rufián dirigiéndose a Alberto Núñez Feijóo, portavoz del PP.

Tras la broma, el político catalán se dirigió a Broncano en un tono más serio: “Nunca jamás invites a Mazón, Mazón a prisión”.

Con estas palabras, el diputado y portavoz de ERC en el Congreso dejaba claro que considera que el presidente de la Generalitat valenciana debe hacerse responsable de las más de 220 muertes de la dana de Valencia de octubre de 2024.

El problema de la vivienda

Durante el programa, también trataron temas de actualidad como la situación de la vivienda en España.

"¿Puedo preguntarte, al ser tú político en activo, por prácticamente el único tema político que nos interesa aquí, que es la situación de la vivienda en España? Todo lo demás al lado de eso es irrelevante, en mi opinión", propuso Broncano.

Rufián respondió que “lo que habría que hacer es que la gente que tiene pasta deje de invertir en casas, que deje de creerse que una casa es un bien de riqueza. Una familia, una casa, y quien quiera especular con vivienda, que pague más impuestos”.

Gabriel Rufián y Ester Expósito

Dejando a un lado la política, comentaron temas más personales. El presentador le preguntó directamente sobre el vídeo viral en redes sociales donde se ve al político bailando en una discoteca con la actriz Ester Expósito.

Rufián asegura que la actriz “bailó con todo el mundo, porque es simpatiquísima, me tocó a mí y me grabaron. Sin más”.

Además, menciona que se acercó a ella para comentarle lo valiente que le parece el compromiso que muestra en redes sociales con Gaza y otras causas políticas. “Me parece que se la juega”, afirmó Rufián.