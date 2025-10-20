¡Salta la sorpresa en Europa!

Reconozco que cuando hace menos de un mes escribí en esta columna un artículo dedicado al cambio horario (“Se acerca un cambio de hora”, del 29 de septiembre), pensaba que mi apunte acabaría siendo eso: un apunte. A ver, no es que mi vida dependa del cambio de hora, pero he escuchado que, lejos de caer en saco roto, hemos tenido un “¡Gol en Las Gaunas!”

Pero antes de seguir: ni me creo tan importante, ni soy tan necio como para deducir que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, hiciera ayer un comunicado sobre el mencionado cambio horario gracias a que leyó (o alguien le advirtió) mi artículo. A eso llego.

Tan solo sucede que me gusta ser previsor. Han ido pasando los días y, por agenda, el presidente advirtió ayer sobre la conveniencia de solicitar a Europa que dejemos de mover las manecillas del reloj cada medio año: “Yo ya no le veo sentido”, dijo. Con lo cual, la propuesta que lleva el Ejecutivo para Europa defenderá que cambiemos el horario este domingo y nos quedemos así para siempre.

Ayer lunes, entre la caída de Amazon, las consecuencias de la no fusión entre el Sabadell y BBVA o los expertos comentando el futuro del cambio horario, este último fue el debate estrella del día. Ya veremos si triunfa la moción y qué dicen los países de la Unión Europea, para que evitemos en un futuro aquellas normas tan irrisorias que a menudo advierten desde algunos medios de comunicación: “No hace falta que se despierten ustedes a las tres de la mañana para retrasar sus relojes una hora; pero a partir de este domingo a las tres volverán a ser las dos de la mañana” u otro todavía peor y a la vez mentiroso del tipo “en la próxima noche del sábado al domingo volveremos a dormir una hora más”. Otra falacia. Dormiremos lo mismo. Y el domingo nos despertaremos, más o menos, una hora antes.

Pero todo eso dependerá de la capacidad persuasiva y de convicción del presidente y de los países que le escuchen y voten. Es más: por televisión este momento podría ser muy goloso. Yo incluso televisaría la votación. Los países votarían uno por uno y tendrían un minuto para exponer sus argumentos para cambiar o no otra vez la hora. Esto tendría muchísima audiencia, porque es algo que nos afectaría a todos. Estamos a tiempo de emitir la votación, va. Como si fuera el Festival de Eurovisión. Uy, perdón.