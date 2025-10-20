Durante este fin de semana los futbolistas de la Primera División de fútbol han mostrado su disconformidad por el hecho de que se dispute próximamente en Miami el partido de la Liga entre el Villarreal-Barça. ¿Cómo lo han hecho? Parando quince segundos en el inicio de cada partido. ¡¡Quince segundos!!

Ha sido una protesta tan insignificante y tan cutre que lo peor que podía hacer LaLiga era esconderla. Y es lo que ha hecho: mostrando un plano general en el inicio de los partidos. Ni unos ni otros. Peores unos y mezquinos los otros.

Como ejercicio de transparencia y democracia La Liga lo tenía bien fácil mostrando quince segundos de silencio. Pero ni eso. Esconder el desacuerdo de los jugadores ha hecho muchísimo más ruido que haberlo mostrado tal cual. Las patas de la censura siempre son largas cuando pretendes encubrirla.

Compromiso por la paz

Al final de cada encuentro LaLiga optó por apodar la jornada bautizándola con el como el “Compromiso por la paz”. Pero qué paz. No será la paz que reina entre patronal y futbolistas. Y desde luego tampoco la que pactaron entre Donald Trump, Netayahu y Hamás.

Miren: cada fin de semana LaLiga tiene como únicos actores a los futbolistas. Mal va el negocio si entre la patronal y los intérpretes no hay feeling. Claro que como colectivo a los futbolistas hay que darles de comer aparte. En el mes de agosto se jugaban partidos a las 7 de la tarde a 35 grados no dijeron ni mu. En fin, que ya se apañarán.

Y por cierto, ya que menciono LaLiga: para quienes vemos el fútbol fuera de los estadios creo que existe un zafarrancho de marcas de padre y muy señor mío. A saber: Movistar La Liga, Movistar Plus, Movistar Futbol, LaLiga Plus, o LaLiga TV, que opera con el nombre de LaLigaSportsTV.

LaLigaTV

Que alguien me diga exactamente qué es y por dónde se ve LaLiga TV. Además existe una web cuya titularidad depende de LaLiga que se llama laligaplus.laliga.com donde se emiten partidos de categorías no profesionales, además de otros deportes. El canal oficial de Primera RFEF publica partidos se emiten por “La LigaPlus FC Play” y otros por el Canal Lineal. En fin. Lo siento. Me rindo. Que nadie se extrañe si en breve debuta LaLiga Toros.

Yo entiendo las necesidades para vender sus productos, pero simplifiquen las marcas y faciliten las propuestas a sus clientes, porque algún día los aficionados hagan huelga de verdad.