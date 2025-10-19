Xavi Valls, periodista: “He vivido muchas cosas en Barcelona, y no todas buenas.”

Xavi Valls, Barcelona, 1961, periodista deportivo. Presenta el programa ONZE, en Esport3. A finales del pasado mes de junio superó un infarto. A partir de ese momento en el que uno está cerca del límite es cuando la vida se ve desde otra perspectiva.

Su aspecto es el de siempre: saludable, con buen color y siempre aportando un tono distendido a cualquier conversación.

En sus inicios combinó tres actividades: en Barcelona trabajaba en un banco por las mañanas, donde acabó siendo director de agencia; por las tardes dejaba la corbata, cogía la moto y se desplazaba a Bellaterra donde se sacó la carrera de Ciencias de la Información; y los fines de semana hacía prácticas en Ràdio Barcelona cuando formaba parte de los carruseles de baloncesto. En breve Xavi acompañó a Josep Lluis Merlos narrando los partidos del Barça.

La parte dolorosa

No olvidará jamás lo que le ocurrió en la pasada verbena de Sant Joan: volvía a Barcelona en coche desde la Cerdanya y de repente sufrió un dolor muy intenso. Llamó al 112 y un helicóptero ambulancia lo trasladó al Hospital de Bellvitge. Durante ese tramó pensó lo peor. Tenía una arteria completamente obstruida, pero sabía que la alternativa era muy fea. Así que no había más opción.

Su infancia no fue un camino de rosas: circunstancias familiares complicadas, ruina del padre de familia… En aquella Barcelona de los 80 falleció su hermano tras sufrir una sobredosis de heroína.

Para él Barcelona es como una película que mirada desde la distancia tiene diferentes matices: “acabas viendo una película chula, dura, con argumentos, pero una buena película”.

