Las novedades de la 'La ruleta de la suerte noche' en su segunda temporada en 'prime time'

‘La ruleta de la suerte’ vuelve al 'prime time' de los sábados de Antena 3 este 18 de octubre (22.00 horas). Jorge Fernández y Laura Moure se ponen al frente de la segunda temporada de ‘La ruleta de la suerte noche’, con nuevas pruebas y gajos y mejores premios.

Estos programas mantienen la mecánica principal, pero introduce tres nuevos gajos que aportan mayor emoción, estrategia y sorpresa al desarrollo del programa. Por primera vez en la versión de 'prime time', llegan los gajos ‘Se lo doy’ y ‘Me lo quedo’, dos clásicos muy conocidos por los espectadores de la edición diaria. Estas incorporaciones prometen revolucionar la partida, ya que permiten que el dinero acumulado en el panel en juego se robe o pase de un marcador a otro.

5.000 euros

También se incorpora el nuevo gajo ‘Quiebra-5000-Quiebra’, inspirado en su versión matinal de 1.000 euros, que ofrece la posibilidad de ganar 5.000 euros o perderlo todo en un solo giro.

Además, a partir del primer tercio del programa se añadirá un gajo de 25.000 euros a la ruleta y se irán añadiendo progresivamente hasta cuatro nuevos. Si un concursante cae en un gajo de 25.000 no suma nada en el momento, pero si no cae en quiebra en lo que queda de programa y va a jugar la ruleta final, se añadirá en la ruleta final un sobre de 25.000 euros. Si un concursante tiene dos gajos, habrá un sobre de 50.000 euros y si tiene tres o cuatro, 75.000 o 100.000, respectivamente.

Completan la ruleta los gajos normales de juego, que van desde 25 hasta 2.000 euros, además de los clásicos gajos de ‘Quiebra’, ‘Pierde turno’ y el ‘Comodín’, que el concursante puede levantar si cae en él para conservar su oportunidad en el panel.

Prueba de Velocidad Musical

Las vocales, al igual que en la primera temporada, costarán 300 euros, por lo que habrá que pensarse muy bien cada intento de acertar.

Además, el programa comenzará con una Prueba de Velocidad Musical, en la que deberán resolver un panel con un fragmento de la letra de una canción. Tras su resolución, la banda del plató interpretará en directo el estribillo correspondiente durante unos 20 segundos, y el concursante que la resuelva se llevará 1.000 euros

Además, la versión 'prime time' incluirá un Panel con Crono, en el que el tiempo será un elemento clave. En esta prueba, las vocales serán gratuitas y el concursante que consiga resolver el panel dentro del límite marcado se llevará 2.000 euros.

Triple Prueba Musical

Otra de las grandes novedades de esta temporada es la Triple Prueba Musical, una dinámica inédita en la versión diaria que supone la segunda intervención de la banda durante el programa. En esta prueba, los concursantes deberán resolver paneles con el título de una película o una serie de televisión, guiándose por la melodía que la banda interpretará en directo como pista.

A diferencia de una prueba de velocidad convencional, el panel se mostrará letra a letra, desapareciendo antes de que aparezca la siguiente. La banda tocará la melodía de la banda sonora como pista para resolver el panel. El premio de cada prueba de velocidad es de 1.000 euros. Si un concursante gana las tres, los 3.000 euros se convierten en 6.000, por ser una triple prueba de velocidad.

Y en 'La ruleta final' los sobres tendrán un valor que va desde los 5.000 hasta los 20.000 euros. Además, si un concursante consigue llegar a la prueba final con los gajos de 25.000 euros distribuidos en los paneles anteriores podrá añadir hasta 100.000 euros a su premio.