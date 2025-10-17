Malas noticias: se acerca Halloween

Se acerca Halloween y creo que debemos resistir a toda costa esta invasión de una festividad estadounidense que ni nos va ni nos viene. Pero ahí estamos, dejando la manga ancha para que nos inunden con tradiciones absurdas y sin gracia alguna.

Ojalá podamos evitarlo pero en breve, o como se dice ahora “en cero coma…”, vamos a ver platós de televisión repletos de decoraciones que avisan de la llegada de la última noche de octubre, muchas telarañas entre focos y cámaras, colores rojos simulando sangre en las caras de los presentadores, sustos detrás de las puertas entre compañeros de cadena que no hacen ni puñetera gracia, en fin… Es Halloween.

Seguro que algunos guionistas de programas van a tener ideas de este tipo y de manera piramidal van a generar que los decoradores y ambientadores de plató gasten mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas horas extras preparando toda la ornamentación. No descarten que más de un director de programa le diga a un presentador: “Como ya sabes mañana es Halloween y presentarás con un disfraz de esqueleto y media cara llena de sangre. Ya verás qué gracioso queda”.

¡Es que NO ES Halloween! Por favor, que alguien pare esto. Porque sin duda la pregunta es: ¿Desde qué momento hemos validado que Halloween vaya sustituyendo paulatinamente a la Castañada? ¿Quién ha dado permiso? ¿En qué colegios ya han abandonado las castañas y aconsejan a los niños que se caracterizan con disfraces de tiendas de todo a un euro?

Un ruego: a los programas que tienen público, que suele ser de edad avanzada, pido a los guionistas que no sean crueles y no acaben disfrazando a quienes asisten como público a esos programas, aguantando siete horas con un bocadillo, y les acaben poniendo unos dientes de Drácula de plástico… No, por favor. Lo advierto porque esos dientes generan rozaduras en las encías y puede que acaben sangrando, pero en este caso con plasma de verdad.

Y que quede claro, sólo faltaría, que cada programa haga lo que quiera. Por mí, es como si aparece Matias Prats mostrándole una vela negra y dos calabazas a Mónica Carrillo. ¡¡Por favor: apuesten por la Castañada!! Coman castañas, que están bien ricas, aunque la última del último paquete siempre salga podrida o incorpore un gusano… En fin, que ven que no soporto Halloween. No sé si ha quedado claro. ¡Ah! Ni los petardos.