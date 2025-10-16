El Bundó y la Soto

Para que un programa de televisión alcance el éxito no resulta obligatorio que tenga numerosos ingredientes y sobre todo, que tenga un presupuesto muy elevado. Lo pudimos comprobar por partida doble la pasada noche del martes en La2Cat.

Por una parte el presentador Xavier Bundó, con una mesa, tres sillas y dos invitados (Gemma Nierga y José Corbacho), varias teles de adorno y una pantalla que mostraba imágenes de archivo. Resultado: una cuota media de pantalla de un 7,1%; una cifra que estuvo muy por encima del partido de fútbol de la selección española emitido en catalán, que le precedió, y que llegó a un 3,2%. No hace falta nada más: ni un regidor, ni arrancando con aplausos del público, ni concurso final, ni monólogo chistoso, ni reportero en la calle… No es necesario.

Con el sello de Minoría Absoluta se amparan nombres del gremio extraordinariamente contrastados, como Paco Escribano (idea original), que comparte producción ejecutiva con David Felani y Guillem Sans, el propio Manel Lucas en el guión, o Enric Lucena en la Dirección. Ver a Gemma y a Corbacho riéndose de aquella niñez en la que vivieron su infancia fue muy reparador. Bundó debutó en pantalla y a mí me dio la impresión que hacía años que estaba presentando el programa.

Después le tocó el turno al programa "Temps enrere”, con Montse Soto en la presentación. Ella sola y una pantalla de fondo. Sin invitados. Nada más. Este primer capítulo tenía por titulo "El naixement d’una veu", y no sólo la voz de Montse Soto sino también su dicción rozaron la excelencia. Sin productora externa: un 4,7%.

Estamos pasando por la edad dorada de los documentos del pasado. El "Viaje al centro de la tele", a quien Santiago Segura presta su voz, ha firmado este pasado verano en La 1 grandes registros de audiencia, sin olvidar el magnífico montaje, muy bien resuelto además, por parte de su director Pedro Santos.

En los últimos años hemos visto en Teledeporte diferentes ediciones llamadas "Vintage", con programas especiales dirigidos por Paco Grande donde hemos disfrutado del archivo de rtve y de episodios rescatados del No-Do.

Estamos gozando de una gran visibilidad de la edad dorada de los documentos del pasado. El blanco y negro está de moda. La nostalgia siempre vende y el valor de los archivos es incalculable. Que sepamos valorar este patrimonio de imágenes y lo incorporemos a nuestra memoria colectiva.