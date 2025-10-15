Cosas que me pasan mientras miro la tele

Me gusta la actitud y el tono vital de Carlos Sobera cuando entra en el plató del First Dates, saluda a los invitados y dirige esas miradas cómplices a la cámara. Me gusta la felicidad que transmite Gemma Nierga durante los minutos que tiene en antena a Queco Novell y Manu Simarro en el “Cafè d’idees” de La2cat. Me gusta cómo explica las noticias Vicente Vallés en Antena 3. Aplaudí la entereza con la que JJ Vaquero explicó en El Hormiguero su adicción al alcohol y posteriormente cómo la venció.

Admiro y aplaudo (y mucho) que la Televisión Autonómica Andaluza emita cada noche un informativo de media hora (Canal Sur 2 Noticias), y que durante la hora posterior, entre las 21 y las 22, emita diariamente un informativo local desde cada una de las ocho provincias andaluzas. Aunque se emite entre 7.30 y 8 de la mañana, me encanta el tono cercano de “El campo es nuestro”, de Aragón Televisión. El pasado lunes superó una cuota de pantalla del 29%, unas cifras estratosféricas y que sin duda corresponden a otras décadas. ¡Felicidades!

Sé que a partir de las 2 de la madrugada se emite en La Sexta el programa 'Pokerstars Casino', salvando las leyes que permiten emitir programas de esa temática; o que en Neox y sobre la misma hora emiten espacios de temática parecida. Ni los he visto, ni tampoco tengo ganas de verlos. Me gusta jugar, pero no el juego.

Me gusta cómo presentan las dos versiones de un mismo programa: cuando lo hace Llucià Ferrer con el “Atrapa’m si pots” en TV3; y también Frank Blanco con el “Atrápame si puedes”, capitaneando la versión que emite Castilla la Mancha TV. Creo que ambos se encuentran como pez en el agua.

Hace años que vengo elogiando su modelo en redes sociales y hoy lo hago por aquí. Un 10 para la redacción y la programación deportiva que emite los fines de semana Televisión de Galicia, absolutamente transversal y donde aparecen todos los equipos y todos los deportes.

Aunque se emite diariamente entre 3 y 4 de la madrugada, ignoro si 'Galería del coleccionista' es un programa, una teletienda, o un publirreportaje, aunque vez que lo he visto me he enganchado a sus contenidos y por desgracia para ellos no les compro la bicicleta estática para gente madura, aunque tiene buena pinta.

Y para acabar, de momento, me declaro absolutamente enganchado a todos los programas que emite Canal Historia.